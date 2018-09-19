SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
Eren Derdiyok: ‘Burası Galatasaray’ın ait olduğu ortam’
Şampiyonlar Ligi

Eren Derdiyok: ‘Burası Galatasaray’ın ait olduğu ortam’

Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok, 3-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyetini değerlendirdi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ortamına ait olduğunu ifade eden Eren Derdiyok, "Şampiyonlar Ligi, bir futbolcunun hayal ettiği bir ortam. Galatasaray bu ortama ait. Grupta bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

19 Eylül 2018 00:51

Bafetimbi Gomis’in gitmesi ve gol kralı Fransız oyunucunun yerine bir santrfor alınmamasıyla bir numaralı santrfor olarak görev yapmaya başlayan Eren Derdiyok, Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı 3-0’la geçtiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Çok şık bir de frikik golüne imza atan Eren Derdiyok, “İşler iyi gidiyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Onların sayesinde ben de goller buluyorum. İyi başladık ve iyi gitmek istiyoruz. Takımla oynuyorum. Takım sayesinde gol atıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Baskı hissetmiyorum. Oynadığımda elimden geleni yapıyorum. Oynamadığımda da yapıyorum. Şu an şans benden yana” dedi.

Attığı gole ve takımın Devler Ligi hedeflerine de değinen Eren, “Birkaç gündür yeni toplarla oynuyorduk. Topu hissetmek için. Kafa topu ve frikikler üzerinden çalıştık. Şampiyonlar Ligi, bir futbolcunun hayal ettiği bir ortam. Galatasaray bu ortama ait. Grupta bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum” diye konuştu. 18 Eylül 2018 MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | Şampiyonlar Ligi D Grubu Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan Galatasaray, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın penaltıdan attığı gollerinin yanı sıra taraftarının müthiş desteği ile sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. İlgili Haberi Oku

19 Eylül 2018 Yuto Nagatomo: `Galatasaray`da oynadığım için bir kez daha gurur duydum!` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:51 | 19 Eylül 2018
Eren Derdiyok galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor