Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Fenerbahçe yer aldığı D grubu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb karşısına çıkıyor. Hırvatistan liginde lider konumda olan Dinamo Zagreb’i deplasmanda devirerek Avrupa Kupası’na moralli başlamak isteyen Fenerbahçe maçını İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Craig Pawson yönetecek. Pawson’un yardımcılıklarını ise Lee Betts ve Ian Hussin yapacak. Jonathan Moss ve Chris Kavanaugh’ın ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakada dördüncü hakem ise Harry Lennard olacak. Peki karşılaşmanın en büyük merak konusu olan “UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda” sorusu yanıt buldu mu? İşte karşılaşmanın detayları…

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Eylül Perşembe günü saat 22:00’de başlayacak karşılaşmanın resmi yayın kanalı henüz belli olmadı. Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi maçlarını da beIN SPORTS’un yayınlanması bekleniyor olsa da henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı açıklandığı andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU

UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Carlos Kameni, Berke Özer, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı.

Fenerbahçe’nin grup maçlarında oynatabileceği futbolcuların listesi şöyle:

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Eljif Elmas

Forvet: İslam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew

Merhaba Zagreb! Biz geldik. pic.twitter.com/9OBxppmrZ0 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19 Eylül 2018

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti.

Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇINI YAYINLAYACAK YABANCI KANALLAR

Sarı Kanaryaların Avrupa Ligi maçının Türkiye’de yayınlanacağı kanal henüz belirsiz olsa da, farklı ülkelerde pek çok kanal bu müsabakayı canlı yayınlayacak. İrlanda’da BT Sport Extra; Arnavutluk’ta SuperSport 4 Digitalb; Avusturya’da DAZN; Bosna Hersek’te Arena Sport BIH, Klik SPORT, Arena Sport 3; Hırvatistan’da Klik SPORT ve Arena Sport 3; Fransa’da RMC Sport en direct; Almanya’da TeleClub Sport Live ve DAZN; Makedonya’da Klik SPORT; Karadağ’da Arena Sport 5 Serbia, Arena Sport 3 ve Klik SPORT; Hollanda’da RTL 7, Fox Sports Go, Fox Sports 4; Norveç’te TV2 Sumo; Romanya’da Look Sport; Sırbistan’da Klik SPORT, Arena Sport 3, Arena Sport 5 Serbia; Slovenya’da TV Slovenija 2; İspanya’da Movistar+; İsviçre’de DAZN, TeleClub Sport Live; Birleşik Krallık’ta BT Sport Extra; ABD’de B/R Live ve Kanada’da DAZN kanallarından Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Aziz Yıldırım yönetiminden Fenerbahçe’yi devralan Ali Koç yönetimi takımda yeniden yapılanmaya gitti. Teknik ekibi değiştiren Koç yönetimi önce Damien Comolli, ardından Phillip Cocu’yu göreve getirdi. Daha sonra kadrodaki eksikleri tespit eden Sarı Kanaryalar önemli transferlere imza attı ve kadroyu hem güçlendirdi hem de derinlik kazandırdı. Hazırlık döneminde futboluyla umut veren Sarı-Lacivertliler sezona ise istediği başlangıcı yapamadı ve geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

Ligin ilk haftasında Kadıköy’de Bursaspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci hafta Yeni Malatyaspor, üçüncü hafta ise Göztepe deplasmanlarından 1-0 mağlup ayrıldı. Ligin dördüncü haftasında evinde Kayserispor’a 3-2 yenilen takım, son hafta ise Konyaspor’u deplasmanda 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı.

Geçen sezonu 2. tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alan Sarı Kanaryalar Benfica ile eşleşti. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen takım, ikinci maçtan 1-1 eşitlikle ayrıldı ve bu turnuvaya veda etti. Takım artık yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Cocu yönetimindeki Fenerbahçe transfer döneminde çok sayıda ismi kadrosuna kattı ve daha çok genç isimlere yöneldi. Bu yaz döneminde Gremio’dan Jailson, Zürich’ten Michael Frey, Bursaspor’dan Harun Tekin, Altınordu’dan Berke Özer ve Barış Alıcı, NEC Nijmegen’den Ferdi Kadıoğlu, Porto’dan Diego Reyes ve Galatasaray’dan Tolga Ciğerci bonservisiyle takıma dahil olurken, Leicester City’den Islam Slimani, Swansea City’den Andre Ayew ve Lille’den Yassine Benzia ise kiralık olarak takıma katıldı.

Takımdan ayrılan isimler ise Josef de Souza (Al-Ahli), Giuliano de Paulo (Al-Nasr), Jose Fernandao (Al-Wahda), Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Samed Karakoç (Tarsus İdmanyurdu-kiralık), Ahmethan Köse (Kırklarelispor-kiralık) ve Salih Uçan (Empoli-kiralık) oldu.

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB İLK KEZ

Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmeyen Fenerbahçe, ilk kez Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak. Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı. Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE 223. KEZ SAHADA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 223. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı.

Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.

FENERBAHÇE LİDER ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıkmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.