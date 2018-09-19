SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Adaletin tam olarak tecellisini bekliyorum
Cursty Jackson Galatasaray’da
Diğer Sporlar

Cursty Jackson Galatasaray’da

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2015-2016 sezonunda da takımda oynayan Amerikalı oyuncu Cursty Jackson ile anlaştı.

19 Eylül 2018 15:13

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, transferde de hareketliliğine devam ediyor.

Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, 2 sezondur Japonya Voleybol Ligi takımlarından Hitachi Rivale'de oynayan Cursty Jackson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Jackson 2015-2016 sezonunda da Galatasaray’da forma giymiş, 39 maçta toplam 398 sayı, maç başına ortalama 10.20 sayı ile oynamıştı.

Amerikalı orta oyuncu, o sezon sarı-kırmızılılar ile CEV Kupası'nda final görmüştü.

CURSTY JACKSON KİMDİR?

1990 doğumlu, 1.88m boyundaki Amerikalı orta oyuncu Galatasaray'da görev aldığı sürede özellikle hücum açısından katkıda bulunurken, sezon boyunca forma giydiği 39 maçta toplam 398 sayı, maç başına ortalama 10.20 sayı ile oynamıştı.

Son güncelleme 15:13 | 19 Eylül 2018
Cursty Jackson galatasaray galatsaray voleybol
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor