Cursty Jackson Galatasaray’da

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, transferde de hareketliliğine devam ediyor.
Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, 2 sezondur Japonya Voleybol Ligi takımlarından Hitachi Rivale'de oynayan Cursty Jackson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Jackson 2015-2016 sezonunda da Galatasaray’da forma giymiş, 39 maçta toplam 398 sayı, maç başına ortalama 10.20 sayı ile oynamıştı.
Amerikalı orta oyuncu, o sezon sarı-kırmızılılar ile CEV Kupası'nda final görmüştü.
CURSTY JACKSON KİMDİR?
1990 doğumlu, 1.88m boyundaki Amerikalı orta oyuncu Galatasaray'da görev aldığı sürede özellikle hücum açısından katkıda bulunurken, sezon boyunca forma giydiği 39 maçta toplam 398 sayı, maç başına ortalama 10.20 sayı ile oynamıştı.