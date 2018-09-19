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Cristiano Ronaldo: ‘Oğlum benden daha iyi olacakmış…’
İtalya Serie A

Cristiano Ronaldo: ‘Oğlum benden daha iyi olacakmış…’

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisi gibi futbolculuk kariyeri yapmak isteyen oğlu Crisrianinho hakkında konuştu.

19 Eylül 2018 17:43

Geçtiğimiz günlerde Juventus 9 yaş altı takımı ile çıktığı maçta goller atarak dikkat çeken Cristianinho için babası Cristiano Ronaldo’dan açıklamalar geldi.

Oğlu hakkında konuşan Ronaldo, ”Umarım Cristianinho babası gibi olur. Benden daha iyi bir futbolcu olacağını söylüyor ama bu çok zor.” sözlerini kullandı.

”FUTBOLCU OLMASINI İSTERİM”

Cristianinho’nun futbolculuğunu değerlendiren Cristiano Ronaldo, ”Çok rekabetçi bir çocuk. Ben de küçükken böyleydim. Kaybetmeyi hiç sevmiyor. Futbolcu olmasını isterim çünkü futbola çok tutkulu. Çok hızlı, tekniği iyi ve şut atmasını biliyor. Ama onun üzerinde baskı yaratmak istemem.” dedi.

17 Eylül 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi Cenk Tosun`u unutmadı UEFA'nın Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, geçmişte ilk haftada atılan golleri paylaştı. Paylaşımda Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol de yer aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:43 | 19 Eylül 2018
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