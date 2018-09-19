Dünyayı sarsan şike itirafları: ‘Bir penaltı 6 bin 500 pound’

SKOR DIŞ HABERLER / Şüphesiz futbola olan tutku ve sevgi açısından Cezayir oldukça iddialı bir ülke. Ancak birçok ülkede olduğu gibi Cezayir’de de ‘futbol, sadece futbol’ değil.

BBC Sport’a röportaj veren ve şikeye karıştığını iddia eden kişi, Cezayir’de yaşananları gün yüzüne çıkarttı.

Röportajda “Herhangi bir maçın skorunu belirlemek ya da maçta şike yapmak çok kolay” diyen şike şüphelisi acı tabloyu gözler önüne sererken bu suça futbolcuların, yöneticilerin, hakemlerin ve birçok aracının ortak olduğunu dile getirdi.

Cezayir’in eski üst düzey futbol yöneticilerinden biri “Futbol Cezayir’de sadece bir oyun değil” sözlerini sarfederken eski FIFA yöneticilerinden biri ise, “Cezayir futbolu yıkımın eşiğinde” diyerek vahim durumu açıklıyor.

BBC tarafından elde edilen bilgilere göre, Cezayir futbolunda rüşvet alan oyuncu ve yetkililerin çok sıradan bir ‘fiyat listesi’ var. Örneğin, 1. Lig’de oynanan bir maçta penaltı kazanmak istiyorsanız 6 bin 500 pound’u gözden çıkarmanız gerekebilir.

Maçtan beraberlik sonucu çıkması halinde anlaşılan fiyatın iki katını, galibiyette ise 50 bin pound ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu fiyatlar sezon sonu yaklaştıkça daha da artıyor. Ligde kalmak isteyen ya da küme düşecek takımların maçlarında fahiş fiyatlar belirleniyor.

Cezayir futbolunda üst düzey görev yapmış biri “Genç takım maçları bile şike hesaplarından etkileniyor” ifadelerini kullanırken “Alt takım maçları tamamen cehennem gibi. Şiddet, yolsuzluk ne ararsan var” şeklinde konuşuyor.

“BU POLİTİK BİR PROBLEM”

Öte yandan BBC’ye konuşan Cezayir Futbol Federasyonu’ndan bir yetkili iddiaları yalanlamazken “Onları tanıyoruz ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Bu politik bir sorun ve politikacılar futbola müdahale ettiğinde sonucu bu oluyor” dedi.

Bu iddiaları dile getirmek ise oldukça zor. Tehdit ve şantajın ağırlıklı olduğu Cezayir’de konuyla ilgili konuşan bir futbol yorumcusu, “Cezayir’de kahramanlara yer yok. Sadece kurban olursun” sözleriyle yaşatılan korku iklimini gözler önüne serdi.