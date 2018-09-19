CANLI YAYIN: Real Madrid Roma maçı canlı izle! Real Madrid’ten muhteşem gol…

Ev sahibi Real Madrid Isco'nun muhteşem frikik vuruşunda golü buldu ve karşılaşmada 1-0 öne geçti. Şampiyonlar Ligi’nde son 3 sezonun şampiyonu olan Real Madrid devler liginde sahaya iniyor. 4 kez üst üste kupayı kazanarak adını tekrar tarihe yazdırmak isteyen Real Madrid ilk maçında Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma’yı sahasında ağırlayacak. Yıldızların mücadelesini izlemek isteyen futbol severler “Real Madrid Roma maçı hangi kanalda” sorusuna yanıt arıyor. Real Madrid Roma maçı Bein Sports canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

REAL MADRİD ROMA CANLI İZLE

REAL MADRİD ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Roma Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD ROMA MAÇI İLK 11

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Bale, Isco, Benzema

ROMA: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nzonzi, De Rossi, Zaniolo, Cengiz Ünder, El Shaarawy, Dzeko

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, D grubundaki ilk maçında konuk ettiği Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer maçta Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, D grubunun zirvesine yerleşti. Porto’nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas, Şampiyonlar Ligi’nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. İspanyol file bekçisi, Manchester United’ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı.