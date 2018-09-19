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Canlı yayın: Manchester City Lyon maçı canlı izle! City Lyon maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

Canlı yayın: Manchester City Lyon maçı canlı izle! City Lyon maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde iki köklü ekip, Manchester City Lyon karşı karşıya geliyor. Lyon Manchester City karşısında 2-0 öne geçti. Tarihlerinde ilk kez karşılaşacak Manchester City Lyon maçı hangi kanalda gün boyunca merak ediliyordu. Haberimizin içerisinde Manchester City Lyon canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

19 Eylül 2018 20:27

Geçen sezon İngiltere liginde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Manchester City Lyon maçı ile Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkıyor. Bu sezon devler ligine daha iddialı katılan Manchester City neler yapacak merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise, “Manchester City Lyon hangi kanalda, saat kaçta” oldu. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Şampiyonlar Ligi canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

MANCHESTER CİTY LYON CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY LYON SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Manchester City, Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek. 19 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY LYON İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Manchester City ve Lyon ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Bu zamana kadar hiçbir Fransız takımı, City’i Avrupa kupalarında mağlup edemedi (1B 2M).

MANCHESTER CİTY LYON MAÇI İLK 11

MANCHESTER CİTY: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Delph, Fernandinho, İlkay Gündoğan, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Gabriel Jesus

LYON: Lopes, Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy, Cornet, Diop, Ndombele, Aouar, Fekir, Depay

Kyle Walker – Manchester City – 52.7 milyon Euro

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, D grubundaki ilk maçında konuk ettiği Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer maçta Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, D grubunun zirvesine yerleşti. Porto’nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas, Şampiyonlar Ligi’nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. İspanyol file bekçisi, Manchester United’ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı.

Son güncelleme 22:51 | 19 Eylül 2018
canlı izle Hangi kanalda Manchester City Lyon
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