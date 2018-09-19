CANLI YAYIN: Benfica Bayern Münih maçı canlı izle! Bayern aradığı golü buldu…

Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun kritik maçında Portekiz temsilcisi Benfica ve Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geliyor. İki ekipte bu maçtan üç puan alarak grup mücadelelerine iyi bir başlangıç yapmak adına sahada olacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler aşağıda yer alan bağlantı ile Bein Sports canlı yayınına ulaşabilir.

BENFİCA BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi E Grubu mücadelesinde Benfica, 19 Eylül 2018 Çarşamba günü Bayern Münih’i sahasında konuk edecek. Saat 22.00’de başlayacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH’TE SON DURUM

Bu sezon Niko Kovac’ın başında olduğu Bayern Münih, sezon öncesinde Almanya Süper Kupası’nı müzesine götürdü. Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Münih ekibi rakibini 5-0 yenerek farklı bir galibiyet aldı.

Almanya Bundesliga’da da kaldığı yerden devam eden ve fırtına gibi esen Bayern Münih, Hoffenheim’i 3-1, Stuttgart’ı 3-0, Bayer Leverkusen’i ise 3-1 yenerek lige üçte üç yaparak başladı.

BAYERN MÜNİH BENFİCA STADI

BENFİCA: Vlachodimos, Grimaldi, Ruben Dias, Jardel, Andre Almeida, Gedson Fernandes, Fejsa, Cervi, Pizzi, Salvio, Seferovic

BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba, Martinez, Renato Sanches, James, Robben, Ribery, Lewandowski

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, D grubundaki ilk maçında konuk ettiği Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer maçta Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, D grubunun zirvesine yerleşti. Porto’nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas, Şampiyonlar Ligi’nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. İspanyol file bekçisi, Manchester United’ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı.