Real Madrid 3-0 Roma

Real Madrid – Roma maçında kazanan, 3-0’lık skorla Real Madrid oldu. Şampiyonlar Ligi G Grubu açılış maçı, Santiago Bernaeu’da oynandı.

Real Madrid’e galibiyeti getiren goller, 45. dakikada harika bir frikik vuruşu sonrasında Isco, 58. dakikada güzel bir bireysel koşunun ardından hedefe tam isabet bir vuruşla Gareth Bale ve 90+2. dakikada ceza alanı dışından çok teknik bir vuruşla Mariano’dan geldi.

GARETH BALE TAKIMI SIRTLADI

Ronaldo’nun ayrılığı sonrasında takımda sorumluluğu artan Gareth Bale, böylece bu sezon 6 maçında 4 gol ve 2 asistlik bir performansa ulaşmış oldu.

REAL MADRID REKOR KIRDI

Real Madrid, Avrupa’da evinde oynadığı üst üste 43. maçında da gol buldu ve Tottenham’ın 1961-1984 arasındaki rekorunu kırdı.

CENGİZ ÜNDER 90 DAKİKA OYNADI

Roma’da milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11’de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve 2 önemli şut çekmesine rağmen, ağları bulmayı başaramadı.

G Grubu’nun 2. haftasında Real Madrid, ilk hafta Plzen’e boyun eğen CSKA Moskova’yı konuk edecekken, Roma ise evinde Plzen’i konuk edecek.

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Dakika 90: Ev sahibi Real Madrid maçın son dakikalarında baskıyı gittikçe arttırdı. Oyuna sonradan giren Maria attığı harika gol ile skoru 3-0 yapan isim oldu.

Dakika 78: Real Madrid’de Isco’nun pasında Asensio muhteşem bir hareket ile topu önüne aldı ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Asensio’dan yaptığı muhteşem hareket kadar iyi bir vuruş gelmeyince top Roma kalecisi Olsen’de kaldı.

Dakika 71: Roma Cengiz Ünder ile hızlı çıktı. Cengiz uygun pozisyonda soldan bindirme yapan Schick’in öne topu bıraktı ancak Schick’in kötü vuruşu sonucu top çok uzak mesafe ile dışarı çıktı.

Dakika 63: Konuk ekip Roma’da Aleksandar Kolarov altıpas üzerinde uygun pozisyonda Navas’ı geçmeyi başaramadı.Pozisyonun ardından kullanılan köşe vuruşunu Real Madrid savunması uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 58: Luka Modric’in ara pasında Gareth Bale sol çaprazda topla buluştu. Harika bir vuruş ile topu ağlara gönderen Galli yıldız skoru 2-0’a getiren isim oldu….

Dakika 55: Real Madrid’de Isco’nun ara pasında Luka Modric gol pozisyonuna girdi. Yerden kayarak vurduğu top Roma’nın kalecisi Olsen’de kaldı…

Dakika 51: Real Madrid’in yıldız ismi Gareth Bale uzak mesafeden harika bir şut çekti ancak top üst direkte patladı.

Dakika 48: Milli yıldızımız Cengiz orta sahada topla buluştu yaptığa harika koşunun ardından uzak mesafeden muhteşem bir şut çekti. Real Madrid’in Kosta Rika’lı file bekçisi Navas aynı güzellikte bir kurtarış ile topu son anda kornere çelmeyi başardı.

Dakika 46: İkinci yarı konuk ekip Roma’nın yaptığı santra vuruşu ile başladı.

Mücadelede ilk yarı ev sahibi Real Madrid’in 1-0 üstünlüğü ile sonra erdi.

Dakika 44: Ev sahibi Real Madrid Isco’nun muhteşem frikik vuruşunda golü buldu ve karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Dakika 37: Luka Modric’in kulladığı köşe vuruşunda Bale muhteşem bir kafa vuruşu gerçekleştirdi ancak Roma’nın file bekçisi Olsen gole izin vermedi.

Dakika 33: Real Madrid takımından Sergio Ramos, Stephan El Shaarawy ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Dakika 25: Real Marid’in Alman yıldızı Toni Kroos uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak top yandan dışarı gitti.

Dakika 22: Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, Nzonzi’ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart ile cezalandırıldı.

Karşılaşmada ilk 15 dakika ev sahibi Real Madrid’in baskılı oyunu ile geride kaldı.

Dakika 15: Milli yıldızımız Cengiz uzun bir pas ile topla buluştu, Cengiz’in uzak mesafeden gönderdiği şut kalecinin solunda dışarıya gitti. Konuk ekip Roma maçta gole ilk kez yaklaştı…

Dakika 8: Ev sahibi Real Madrid İspanyol yıldızı Isco ile gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Isco yerden sert bir şut çıkardı ancak Olsen bu pozisyonda gole izin vermedi. Olsen’den seken topu Galli yıldız Bale gole çeviremedi…

Dakika 4: Mücadeledeki ilk tehlikeli atak Real Madrid tarafından yapıldı… Toni Kroos’un muhteşem pasında Gareth Bale top ile buluştu ancak topu ağlara göndermeyi başaramadı.

Dakika 1: Hakemin düdüğüyle ev sahibi Real Madrid maça başladı.

Zorlu mücadele başladı…

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Real Madrid’in 11’i: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Kroos, Benzema, Modric, Bale, Marcelo, Casemiero, Isco

Roma’nın 11’i: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Zaniolo, Nzonzi, De Rossi, El Shaarawy, Dzeko, Cengiz