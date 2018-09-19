Bursa’da stat için müteahhide 3 ay süre

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki eksikliklerin tamamlanması için müteahhit firmaya 3 ay süre verdiğini, bu süre sonunda tüm eksikliklerin tamamlanacağını söyledi.

Aktaş, Bursa Gazeteciler Cemiyetini (BGC) ziyaretinde yaptığı konuşmada, bazı aksaklıklar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun tam olarak tamamlanamadan hizmete açıldığını hatırlattı.

Stattaki eksikliklerin tamamlanmasına yönelik dün müteahhit firma yetkilileriyle bir toplantı yaptıklarını belirten Aktaş, “Toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda eksiklerin tamamlanması için müteahhit firmaya 3 ay süre verdim. Bu süre sonunda tüm eksiklikler tamamlanacak. Müteahhit sıkıntılı. Şu an tümü dahil 3 milyon 750 bin liralık iş lazım.” diye konuştu.

Aktaş, Bursaspor Kulübünün de stadyumu rantabl kullanamadığını vurgulayarak, “Burası bir yaşam alanı haline dönüştürülebilir. Burada kür tesisleri, alışveriş merkezi olabilir. Yarın öbür gün hastane gelecek. Ancak henüz bariyerler kalkmadı. Bunun için de gerekli çalışmalar yapılmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Stadın çatı kısmında yer alan timsah kafası maketinin de tamamlanamadığını, bunun kendisine en çok yöneltilen sorulardan biri olduğunu aktaran Aktaş, “Burada da doğrama işi ve çene kısmı kaldı. Projesini hazırladık. Onaylanacak. Timsah kafası da mart ayı gibi bitirilecek. Ondan sonra başka bir eksiğimiz kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

Aktaş, Bursaspor’un henüz stadyum isim hakkını satamadığını, kulübe gelir kazandırılması için bunun da bir an önce yapılması gerektiğini anlattı.

Yeni stadyumun yerinin çok doğru olmadığına da değinen Aktaş, “Ben olsaydım yeni stadı buraya asla yapmazdım. Şehir dışına yapardım. Eğer o da olmasaydı ‘Mevcut yer kalsın’ derdim. Stadı mevcut yerinde yenileyebilirdik.” diye konuştu.