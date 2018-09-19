Brezilya’da yaşanan seks videosu skandalı sonrası Lucas Ribeiro özür diledi

SKOR DIŞ HABER Brezilya Serie A ekiplerinden Vitoria’da forma giyen Lucas Ribeiro, sosyal medya hesabından paylaştığı seks videosu ile skandala imza atmıştı. Brezilya’nın bir anda en fazla konuşulan oyuncusu olmayı başaran 19 yaşındaki Lucas Ribeiro, özür dilemek zorunda kaldı.

Judoda taciz skandalı! WhatsApp konuşmaları gerçeği ortaya çıkardı Ordu'da Judo Federasyonu antrenörünün değişik yıllarda 9 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. İfadelere yansıyan ilk taciz olayının 1993 yılında, son olayın ise 2017 yılında yaşandığı ortaya çıktı. Savcılığın tutuklanma talebi, atılı suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüpheye varılamadığı kanaatine varılarak mahkemece reddedilen antrenörle ilgili yargı süreci devam ediyor. İlgili Haberi Oku

Bu sezon Vitoria A Takımı’nda forma giymeye başlayan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Lucas Ribeiro, saha içindeki performansından çok saha dışındaki görüntüleri ile gündeme oturdu. Lucas Ribeiro’nun yatak odasında çekilen videoda genç futbolcu, bir kadın ve bir adam ile birlikte görüntülendi. Resmi Instagram hesabından ‘Resmi duyuru’ başlığı ile bir açıklama yayınlayan Lucas Ribeiro, herkesten özür dilediğini söyledi.

Lucas Ribeiro, yazdığı notta şu ifadelere yer verdi:

“Pazartesi sabahı yanlışlıkla sosyal medya hesabımdan paylaştığım video için tüm herkesten özür diliyorum. Çünkü sadece benim yer aldığım bir video değil… Benimle birlikte iki kişi daha bu videoda yer alıyor. Yaşananlardan dolayı çok ama çok üzgünüm… Görüntülerde yer alan kadına ve onun ailesine beni affetmeleri için yalvarıyorum. Tüm Vitoria taraftarlarından ve siyah-kırmızı forma altında birleşen herkesten özür diliyorum.”

Vitoria altyapısında yetişen Lucas Ribeiro, bu sezon 5 lig maçında forma şansı buldu.