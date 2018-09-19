Brezilya’da yaşanan seks videosu skandalı sonrası Lucas Ribeiro özür diledi

SKOR DIŞ HABER Brezilya Serie A ekiplerinden Vitoria’da forma giyen Lucas Ribeiro, sosyal medya hesabından paylaştığı seks videosu ile skandala imza atmıştı. Brezilya’nın bir anda en fazla konuşulan oyuncusu olmayı başaran 19 yaşındaki Lucas Ribeiro, özür dilemek zorunda kaldı.
Bu sezon Vitoria A Takımı’nda forma giymeye başlayan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Lucas Ribeiro, saha içindeki performansından çok saha dışındaki görüntüleri ile gündeme oturdu. Lucas Ribeiro’nun yatak odasında çekilen videoda genç futbolcu, bir kadın ve bir adam ile birlikte görüntülendi. Resmi Instagram hesabından ‘Resmi duyuru’ başlığı ile bir açıklama yayınlayan Lucas Ribeiro, herkesten özür dilediğini söyledi.
Lucas Ribeiro, yazdığı notta şu ifadelere yer verdi:
“Pazartesi sabahı yanlışlıkla sosyal medya hesabımdan paylaştığım video için tüm herkesten özür diliyorum. Çünkü sadece benim yer aldığım bir video değil… Benimle birlikte iki kişi daha bu videoda yer alıyor. Yaşananlardan dolayı çok ama çok üzgünüm… Görüntülerde yer alan kadına ve onun ailesine beni affetmeleri için yalvarıyorum. Tüm Vitoria taraftarlarından ve siyah-kırmızı forma altında birleşen herkesten özür diliyorum.”
Vitoria altyapısında yetişen Lucas Ribeiro, bu sezon 5 lig maçında forma şansı buldu.
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Venho a público me retratar pelo vídeo postado de maneira equivocada na manhã desta segunda-feira, e que envolve não só uma particularidade minha, como de outras duas pessoas. Lamento demais pelo ocorrido e reforço os pedidos de desculpas a mulher que aparece nas imagens, aos familiares dela, à todas torcedoras do Esporte Clube Vitória e aos demais Rubro-Negros.