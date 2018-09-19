Beşiktaş’ta hedef Avrupa Ligi’ne iyi başlangıç

UEFA Avrupa Ligi’ne 2. turda başlayan ve sırasıyla B36 Torshavn, LASK Linz ve Partizan’ı geçerek gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, I grubundaki ilk mücadelesinde Norveç temsilcisi Sarpsborg’u ağırlayacak.

Grubun en vasat takımı olarak dikkat çeken Sarpsborg karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı planlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, bu mücadele fazla forma şansı bulamayan isimleri sahaya sürmeyi düşünüyor.

Hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisini de hesaba katan tecrübeli teknik adam, hemen hemen her bölgede, ilk 11’de şans bulamayan isimlerle sahaya çıkacak.

AVRUPA’DA BAŞKA, LİGDE BAŞKA

Beşiktaş’ın geride kalan 6 Avrupa Ligi maçında özellikle savunmada başarılı olması dikkat çekiyor. 6 maçın 4’ünde kalesini gole kapatan ve 3 gol yiyip rakip kalelere 14 gol atan Beşiktaş, Sarpsborg önünde de gruplara iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

92 milyon Euro’luk kadrosuyla grubun en güçlü takımı olarak dikkat çeken siyah-beyazlılarda, Karius, Vida, Ljajic ve Oğuzhan, piyasa değeri olarak rakip takımın tamamından daha fazla değere sahip. Sarpsborg’un toplam piyasa değeri 7 milyon 650 bin Euro. Takımın en değerli ismi ise 800 bin Euro piyasa değeri biçilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristoffer Zachariassen.

Yarın saat 19.55’te başlayacak olan mücadeleyi Macaristan Federasyonu’nun Tamas Bognar yönetecek. Bognar’ın yardımcılıklarını ise Balazs Buzas ve Peter Kobor yapacak.

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