Beşiktaş’ta Adriano şoku!

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Correia, dizindeki ağrı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak Sarpsborg maçında forma giyemeyecek.

2 gündür tedavisi süren Adriano bu akşamki idmanda da yer almazken, tecrübeli futbolcunun yarınki maçta da sahada olamayacağı öğrenildi.

Beşiktaş, Sarpsborg maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda yarın sahasında Norveç’in Sarpsborg takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, basına açık 15 dakikalık bölümde pas çalışması gerçekleştirdi.

Şenol Güneş, antrenman öncesi Ryan Babel ile kısa bir görüşme yaptı. Dizinde ağrı hisseden ve tedavi olan Adriano Correia, çalışmada yer almadı.

Şenol Güneş: `Başkanla beni karşı karşıya getirmek isteyenler var` Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Cyle Larin, Sporting maçı öncesinde konuştu. İlgili Haberi Oku