Beşiktaş Sarpsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden takımlardan olan Beşiktaş Sarpsborg karşısında çıkacak. BJK UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Hafta boyunca sabırsızlıkla beklenen maç için taraftarlar “Beşiktaş Sarpsborg ne zaman, hangi kanalda” aramaları yapıyor. Beşiktaş Sarpsborg maçına dair merak edilen tüm detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SARPSBORG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Eylül Perşembe günü saat 19:55’de başlayacak mücadeleyi yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı. UEFA Avrupa Ligi maçlarını yayınlayacak kanal netleşince haberimizi güncelleyeceğiz.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius

Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia

Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens

Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin

BEŞİKTAŞ’TA KİM OYNAYACAK?

Bu sezon ‘Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ne kalmasını sağlayan futbolcu’ olarak akıllarda kalacak olan Alvaro Negredo’nun, BAE takımı Al Nasr’a transfer olmasıyla kadroda bulunan 4 santrfordan hangisinin oynayacağı şu an için en çok merak edilen konu.

Bunu sebebi ise Vagner Love, Cyle Larin, Güven Yalçın (UEFA kadrosunda yok) ve Mustafa Pektemek’in 1’inci santrfor olup olamayacağının kafalarda bıraktığı soru işareti. Kafalardaki soru işaretini ortadan kaldıracak kişi ise teknik direktör Şenol Güneş olacak. Negredo’nun yokluğunda önceliği hep Cyle Larin’e veren tecrübeli teknik adamın yarın akşamki tercihinin de yine bu yönde olması bekleniyor. Ancak yerden oyunda daha iyi olan ve rakip defans arasına daha iyi kaçan Love’ın, Ljajic ile ileri ikiliyi oluşturması da normal karşılanacak bir tercih olacak.

NORVEÇ TAKIMLARIYLA 9. MAÇ

Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta üçer galibiyet ve yenilgiyle, 2 beraberlik aldı.

Norveç takımlarına 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 11 gol gördü.

Beşiktaş ile Sarpsborg, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.