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A Milli Kadın Basketbol Takımı İspanya’ya gitti
Kadınlar Basketbol Ligi

A Milli Kadın Basketbol Takımı İspanya’ya gitti

Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuvanın organize edileceği İspanya’ya gitti.

19 Eylül 2018 13:22

İspanya’nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül’de düzenlenecek 2018 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya’ya gitti.

Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçakla İspanya’nın başkenti Madrid’e giden milli takım, buradan Tenerife’ye geçecek.

Milliler, turnuvada Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile B Grubu’nda mücadele edecek.

Türkiye, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında 22 Eylül Cumartesi günü Arjantin ile karşılaşacak. 23 Eylül’de Nijerya ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, 25 Eylül’de ise Avustralya karşısına çıkacak.

STATÜ

2018 FIBA Dünya Kupası’nda grubunu ilk sırada bitirecek ekip, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak.

Grup ikincileri ve üçüncüleri çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacak ve çeyrek final vizesi için mücadele edecek.

KADRO 

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 12 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Asena Yalçın, Ayşe Cora, Merve Aydın, Bahar Çağlar, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, İlayda Güner, Esra Ural Topuz, Kuanitra Holingsvorth.

Son güncelleme 14:26 | 19 Eylül 2018
A Milli Kadın Baskebol Takımı
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