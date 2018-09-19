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Gomis’i şoke eden fotoğraf!
Galatasaray

Gomis’i şoke eden fotoğraf!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi zaferini kutlayan eski golcüsü Gomis'e bir taraftarın Eren Derdiyok fotoğrafı ile verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

19 Eylül 2018 10:23

Galatasaray’ın 3-0’lık Lokomotiv Moskova zaferinde attığı frikik golüyle sarı kırmızılı taraftarların büyük takdirini toplayan Eren Derdiyok gecenin kahramanlarından biri oldu.

Lokomotiv Moskova karşısında 67.dakikada frikikten çok şık bir gol atan Eren için twitter’da yapılan paylaşımlardan Bafetimbi Gomis de nasibini aldı. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’ndeki müthiş zaferinden etkilenen eski golcüsü Gomis maçın ardından twitter hesabından bir tebrik mesajı paylaştı.

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‘Şampiyonlar Ligi’ne döndüğünüz maçta ilk galibiyet. Tebrikler çocuklar!’ mesajını paylaşan Gomis’e sarı kırmızılı bir taraftar Eren Derdiyok’un photoshop yapılmış fotoğrafıyla karşılık verdi. Eren’in kafasına Gomis’in rastalı uzun saçlarını ekleyen taraftar, ‘Yeni Gomis inanılmaz. Bafe kendine iyi bak’ yanıtını verdi.

Paylaşılan o fotoğraf saniyeler içinde yüzlerce etkileşim aldı ve gecenin en çok konuşan karelerinden biri oldu.

Son güncelleme 10:24 | 19 Eylül 2018
Eren Derdiyok gomis sosyal medya
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