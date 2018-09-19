Galatasaray, Avrupa’da 7 maç sonra kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibini 3-0 yendi.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.

Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlayan Galatasaray’da futbolcular, maçtan sonra tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Sarı-kırmızılı takım, grubunda ikinci maçını 3 Ekim’de deplasmanda Portekiz’in Porto ekibi ile yapacak. Lokomotiv Moskova ise Almanya’nın Schalke 04 takımını konuk edecek.

EREN DERDİYOK GOL SAYISINI 5’E ÇIKARDI

Karşılaşmada Galatasaray’ın ikinci golünü kaydeden Eren Derdiyok, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 5’e çıkardı.

Eren Derdiyok, bu sezon TFF Süper Kupa maçında bir, Spor Toto Süper Lig’deki müsabakalarda ise 3 kez topu ağlarla buluşturdu.

Franck Ribery`den flaş Galatasaray paylaşımı: `Tekrar hoş geldiniz` Devler Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı evinde 3-0 mağlup eden Galatasaray'a eski oyuncusu Frank Ribery'den tebrik geldi. İlgili Haberi Oku RODRIGUES’TEN SON 2 MAÇTA 3 GOL

Lokomotiv Moskova karşısında Galatasaray’ın ilk golünü atan Garry Rodrigues, son iki resmi maçta 3. kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı ilk müsabakada topu filelerle buluşturan Rodrigues, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan haftada Kasımpaşa ile oynanan maçta 2 gol kaydetmişti.

NDIAYE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray’da Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 42. dakikasında ilk sarı kartını gören Ndiaye, 87. dakikada Anton Miranchuk’a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında deplasmanda Porto ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Yuto Nagatomo: `Galatasaray`da oynadığım için bir kez daha gurur duydum!` İlgili Haberi Oku AVRUPA’DA 7 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetle Avrupa kupalarında 7 maç aradan sonra kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica’yı İstanbul’da 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Avrupa kupalarında çıktığı 7 müsabakada 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, bu müsabakalarda Benfica, Atletico Madrid, Lazio ve Östersunds’a deplasmanda yenilirken, Astana, Lazio ve Östersunds ile İstanbul’da berabere kalmıştı.

MOSKOVA KARŞISINDA İKİNCİ GALİBİYET

Galatasaray, tarihinde Lokomotiv Moskova karşısında ikinci galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 2002-2003 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında eşleştiği Rus ekibi karşısında deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanmış, sahasındaki müsabakayı ise 2-1 yitirmişti.

Söz konusu sezonda da Galatasaray’ı Fatih Terim, Lokomotiv Moskova’yı Yuri Semin çalıştırıyordu.

Galatasaray, bu galibiyetle ayrıca Rus takımları ile yaptığı 9. müsabakada ikinci kez sahadan üstün ayrıldı.

Fatih Terim, Moskova maçından sonra konuştu: `Buraları çok özlemiştik` Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlgili Haberi Oku GALİBİYETLE BAŞLAMA HASRETİNİ SONLANDIRDI

Galatasaray, Lokomotiv Moskova’yı yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarına galibiyetle başlama hasretini sonlandırdı.

Şampiyonlar Ligi’nde son açılış maçı galibiyetini, 2002-2003 sezonunda yine Lokomotiv Moskova’yı yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, daha sonra 6 kez ilk grup karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 15. kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi gruplarındaki açılış maçlarında bugüne kadar 6 yenilgi, 5 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti. Bu maçlarda rakip ağları 17 kez havalandıran Galatasaray, ağlarında ise 21 gol gördü.