19’unda futbolu bıraktı, Fenerbahçe’ye teşekkür etti!

Fenerbahçe’nin geçen sezon 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve U21 takımında forma giyen ancak sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan İsveçli futbolcu Andreas Kilit, futbolu bıraktıktan sonra ilk kez konuştu.

İsveç basınına konuşan 19 yaşındaki defans oyuncusu, ”Çocukluğumdan beri futbolcu olma hayalim vardı. Fenerbahçe’ye gelerek rüyalarım gerçekleşmişti. Kulübün yaptığı testlerde kalbimde sorun olduğu ortaya çıktı. Normal bir insanda 4 kalp kapağı bulunur. Ben de ise doğuştan 3 tane varmış. O yüzden kalbim normalden daha hızlı çalışıyormuş.” sözlerini kullandı.

”EĞER FENERBAHÇE OLMASAYDI…”

Fenerbahçe’ye teşekkür eden Kilit, ”Daha kötü sonuçlar olabilirdi. Uçakta kalbim durabilirdi. Melekler beni korudu. Fenerbahçe’ye bu sorunu ortaya çıkardığı için teşekkür ederim. Onlar olmasaydı bu sorun ortaya çıkmazdı. Başka türlü asla öğrenemezdim.” diye konuştu.

”HERKES FENERBAHÇE GİBİ YAPMALI”

Diğer takımlar için Fenerbahçe’yi örnek gösteren genç futbolcu, ”Tüm kulüplerin bu tarz sağlık uygulaması yapması gerek. Futbolcuların sağlık sorunları çok önemlidir. Tüm kulüpler Fenerbahçe gibi yapmalı.” dedi.

Fenerbahçe`de şok haber! Genç futbolcu sağlık sorunları nedeniyle futbola ara verdi Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen Andreas Kilti, sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Fenerbahçe Kulübü, konu ile ilgili resmi sitesinden açıklama yayınladı. İlgili Haberi Oku