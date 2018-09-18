UEFA’dan müjde! Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde servet…

Galatasaray, iki yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer almaya hazır… Bu akşam oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı ile D Grubu’nda ilk maçına çıkacak olan Galatasaray, galip gelerek Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Galatasaray’ın yeniden yer alacağı Şampiyonlar Ligi’nin gelirleri ile ilgili UEFA’dan gelen haber, sarı-kırmızılılarının yüzünü güldürüyor. Şampiyonlar Ligi gelirlerine ciddi bir zam yapan UEFA, takımlara adeta para akıtıyor.

Şampiyonlar Ligi`nde 14 milyar Euro`luk kapışma... Galatasaray... Şampiyonlar Ligi'ndeki 32 takımın toplam değeri dudak uçuklatıyor. Galatasaray 26'ncı sırada... İlgili Haberi Oku

Bu sezondan başlayarak Şampiyonlar Ligi’nde yer alan 32 takım, önemli bir gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi’ne katılım payını 12.7 milyon Euro’dan 15.25 milyon Euro’ya çıkaran UEFA, ayakbastı parası olarak da 16.2 milyon Euro dağıtacak. Yani Galatasaray, grup aşamasında Şampiyonlar Ligi’ne veda etse bile kasasına 31.45 milyon Euro koyacak. Galibiyet ve beraberlik primlerini de arttıran UEFA, üç puana 2.7, bir puana ise 900 bin Euro verecek.

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için kanal belli oldu mu? İşte devam eden yayın krizi... Şampiyonlar Ligi'nde Ay-Yıldızlı bayrağı en çok taşıyan takım olanGalatasaray, açılışı Lokomotiv Moskova ile yapacak. Fatih Terim ve öğrencileri yeni bir zafer peşinde olacak. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçın başlamasına saatler kala yayın krizi henüz çözülemedi. Eğer kriz çözülmezse Şampiyonlar Ligi Türkiye'de tarihte ilk defa yayınlanmayacak. İlgili Haberi Oku

Galatasaray gruptan çıkarsa…

UEFA’nın belirlediği yeni prim sistemine göre Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkan takım 9.5 milyon Euro kazanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar 10.5 milyon, yarı finale çıkan takımlar 12 milyon Euro ve final oynayacak takımlar 15 milyon Euro elde edecek. Şampiyon takım ise 19 milyon Euro alacak. Yani Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşan takım 67.2 milyon Euro kazanmış olacak. Geçen sezon bu rakam 44.2 milyon Euro’ydu…

Yani maksimum puan ve galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşan takım, 82.5 milyon Euro gibi inanılmaz bir kazancın da sahibi olacak. Geçtiğimiz sezona göre 25.3 milyon Euro fark eden bu gelir, yüzde 44 orana denk geliyor.