UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu | Inter 2-1 Tottenham Hotspur

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu ilk maçında İtalyan devi Inter, İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur’u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadelede Inter, 1-0 geri düştüğü maçta 90+2’de gelen golle 2-1 kazandı ve üç puana uzandı.

Konuk ekip Tottenham’ı öne geçiren golü 53’te Christian Eriksen kaydederken uzun bir zaman sonra Şampiyonlar Ligi sahnesine geri dönen İtalyan ekibine beraberliği 85’te golcü isim Mauro Icardi getirdi. Arjantinli golcü oldukça şık bir gol kaydetti ve adeta takımı ve tribünleri yeniden ateşledi. Baskısını sürdüren Inter, 90+2’de Matias Vecino ile galibiyete uzandı.

Grubun diğer maçında ise Barcelona, konuğu PSV Eindhoven’ı 4-0’lık skorla mağlup etti. İkinci maçlarda 3 Ekim’de PSV, Inter’i konuk edecek. Aynı gün Tottenham ise Barcelona’yı ağırlayacak. CANLI | Galatasaray - Lokomotiv Moskova | İlk 11`ler belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. BeİN Sports HABER'den naklen yayınlanan karşılaşmayı 'Skor' sayfalarından dakika dakika takip edebilirsiniz... İlgili Haberi Oku