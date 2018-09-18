SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ünlü profesör Ömer Bender'in çalınan otomobili ve tıbbi cihazı bulundu
Türkiye’nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu!
Milli Takımlar

Türkiye’nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

2018 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

18 Eylül 2018 23:32

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2018 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İspanya’nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül’de düzenlenecek organizasyonda yer alacak milli takımın 12 kişilik kadrosu duyuruldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 12 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Asena Yalçın, Ayşe Cora, Merve Aydın, Bahar Çağlar, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, İlayda Güner, Esra Ural Topuz, Kuanitra Holingsvorth

Milliler, turnuvada Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile B Grubu’nda mücadele edecek. Türkiye, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında 22 Eylül Cumartesi günü Arjantin ile karşılaşacak.

17 Eylül 2018 12 Dev Adam`dan dev galibiyet! Slovenya Türkiye 77-86 A Milli Erkek Takımımız, eleme gruplarındaki 6. galibiyetini Slovenya deplasmanında aldı ve 2019 Dünya Şampiyonası'na katılma yolunda avantaj yakaladı! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:32 | 18 Eylül 2018
2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası FIBA Kadınlar Dünya Kupası türkiye Türkiye A Milli Kadın
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor