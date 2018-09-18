Türk Telekom Stadı çevresinde yollar kapatılacak!

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam 22.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray ile Lokomotiv Moskova müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 17.00’dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının iddaa oranları bir kez daha değişti Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam ilk maçına çıkacak olan Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçının iddaa oranları bir kez daha güncellendi. İlgili Haberi Oku