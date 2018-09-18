Son dakika… Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova ile bu akşam yapacağı maçı canlı yayımlayacak beIN Sports, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

beIN Sports’tan yapılan açıklamada, döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmaların etkisiyle Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“UEFA Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler, döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmaların etkisiyle ne yazık ki devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin heyecanını yaşatabilmek için her türlü fedakarlığı göze alarak yürüttüğümüz bu görüşmelerde, yayın haklarını elinde bulunduran aracı kuruluş ile karşılıklı mutabakat henüz sağlanamadı.

Bununla birlikte, 2 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasına dönen Galatasaray’ın devler liginde çıkacağı ilk mücadeleyi heyecanla bekleyen Digiturk üyesi olsun olmasın tüm futbolseverlerin karşılaşmayı izleyebilmesi için bu maça özel olarak yaptığımız anlaşma çerçevesinde, müsabakanın bu akşam saat 22.00’de beIN Sports Haber HD ve beIN Sports HD1 kanallarından naklen ve şifresiz yayımlanacağını kamuoyunun bilgisine sunar, resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA!

Galatasaray Türk Telekom Arena’da bu akşam 22.00’de Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem G. Rocchi yönetecek. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını BeinSports Haber ile BeinSports HD 1 şifresiz ve naklen yayınlayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Ozan(Maicon), Serdar, Nagatomo, Mariano, Ndiaye, Fernando, Emre, Rodrigues, Eren, Sinan

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Höwedes, Corluka, Lysov, Ignatjev, Denisov, Krychowiak, Aleksey M., Anton M., Fernandes, Eder

CEZALI: Smolov (L. Moskova)

SAKAT: Rybus (L. Moskova)

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GALATASARAY MOSKOVA MAÇINI İTALYA HAKEM YÖNETECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın D Grubu’ndaki Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 18 Eylül Salı günü oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Gianluca Rocchi yönetecek. Maçta Rocchi’nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.

İki sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı. Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenmişti.

GALATASARAY FATİH TERİM İLE 5 YIL SONRA

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tam 5 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en önemli başarılarını yaşadığı 65 yaşındaki teknik adam idaresinde Avrupa'daki son maçını yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.

Türk Telekom Stadı'nda 17 Eylül 2013'te İspanya'nın Real Madrid ekibi ile yapılan karşılaşmayı Galatasaray 6-1 kaybederken, Fatih Terim bir süre sonra görevinden ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezonun ortasında dördüncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturduğu sarı-kırmızılı takımı Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa taşıdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında 5 yıl (bin 827 gün) sonra maç yapacak.