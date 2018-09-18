Fenerbahçe’de şok haber! Genç futbolcu sağlık sorunları nedeniyle futbola ara verdi

Fenerbahçe U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Andreas Kilit’in futbola ara verdiği açıklandı. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Andreas Kilit’in sağlık sorunları nedeniyle bir süre futbol oynayamayacağı belirtildi.

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Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe U21 Futbol Takımımızın sporcularından Andreas Kilit'in, sağlık sorunları nedeniyle futbol hayatına bir süre ara vermek zorunda kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Fenerbahçe'ye hizmet edememenin mutsuzluğu ile kulübümüze olan aidiyetini ‘oyuncu olarak değilse bile mutlaka bir gün antrenör olarak buraya dönmek istediği' sözleriyle anlatan 19 yaşındaki genç oyuncumuza geçmiş olsun diyor; en kısa zamanda futbolcu ya da antrenör olarak yeşil sahalara dönmesini diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”