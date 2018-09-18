Şampiyonlar Ligi’nde 14 milyar Euro’luk kapışma… Galatasaray…

Şampiyonlar Ligi Avrupa'nın 32 dev ekibini karşı karşıya getiriyor. 2018-19 sezonunda takımların toplam değeri 13 milyar 816 milyon Euro'yu buluyor. Futbol analiz sitesi ‘Transfermarkt'ın rakamlarına göre Devler Ligi'nin futbolcu değeri en yüksek takımı 1 milyon 140 bin Euro ile Barcelona… Bu açıdan en gerideki kulüp ise 30.3 milyon Euro ile Çekya ekibi Viktoria Plzen. Galatasaray, 96.6 milyon Euro değerle 26. sırada…

Galatasaray`ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor... Yayın krizi devam ediyor Şampiyonlar Ligi'nde Ay-Yıldızlı bayrağı en çok taşıyan takım olanGalatasaray, açılışı Lokomotiv Moskova ile yapacak. Fatih Terim ve öğrencileri yeni bir zafer peşinde olacak. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçın başlamasına saatler kala yayın krizi henüz çözülemedi. Eğer kriz çözülmezse Şampiyonlar Ligi Türkiye'de tarihte ilk defa yayınlanmayacak. İlgili Haberi Oku

Temsilcimizin yer aldığı D Grubu, takımların 702 milyon Euro'luk toplam değeri ile 8 grup içinde en düşüğü. Devler Ligi'nin en değerli futbolcuları ise 180 milyon Euro ile Messi (Barcelona) ve Neymar (PSG)…

EN DEĞERLİLER

1……. Barcelona…………… 1.1 milyar

2……. Manchester City…………. 1.06 milyar

3……. Real Madrid……… 969 milyon

4……. Liverpool…………. 876 milyon

5……. Manchester United……… 855 milyon

18….. Schalke…….. 04 256.4 milyon

20….. Porto……………….. 239 milyon

24….. Lokomotiv Moskova……. 110 milyon

26….. Galatasaray…………… 96.6 milyon

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) ise şöyle:

Yarın:

19.55 Inter (İtalya) – Tottenham (İngiltere)

19.55 Barcelona (İspanya) – PSV (Hollanda)

22.00 Monaco (Fransa) – Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Club Brugge (Belçika) – Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Napoli (İtalya)

22.00 Liverpool (İngiltere) – Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Schalke 04 (Almanya) – Porto (Portekiz)

22.00 Galatasaray – Lokomotiv Moskova (Rusya)

19 Eylül Çarşamba:

19.55 Ajax (Hollanda) – AEK (Yunanistan)

19.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Hoffenheim (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) – Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) – Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya) – CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Real Madrid (İspanya) – Roma (İtalya)

22.00 Valencia (İspanya) – Juventus (İtalya)

22.00 Young Boys (İsviçre) – Manchester United (İngiltere)