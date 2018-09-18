Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda belli oldu! Bein Sports haber…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Lokomotiv Moskova karşısında çıkacak. D Grubu'ndaki mücadele bu akşam saat 22:00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak… Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda sorusu gün boyunca yanıt arandı fakat akşama doğru Şampiyonlar Ligi maçının kanalı belli oldu.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Türk Telekom Arena'da bu akşam 22.00'de Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem G. Rocchi yönetecek. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını BeinSports Haber ile BeinSports HD 1 şifresiz ve naklen yayınlayacak.

Ekran görüntüsü alınan e-postada “Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçı Galatasaray – Lokomotiv Moskova beIN SPORTS HABER’de!

Bu büyük heyecana ortak olacak reklam rezervasyonlarınızı bekliyoruz!

Sevgiler” ifadeleri yer aldı. Bein Sports’tan maçın yayını ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI MUHTEMEL İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Ozan(Maicon), Serdar, Nagatomo, Mariano, Ndiaye, Fernando, Emre, Rodrigues, Eren, Sinan

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Höwedes, Corluka, Lysov, Ignatjev, Denisov, Krychowiak, Aleksey M., Anton M., Fernandes, Eder

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları;

‘Galatasaray’ın bir Şampiyonlar Ligi geleneği var’

Galatasaray’ın bir Şampiyonlar Ligi geleneği var. Avrupa Kupalarında ülkemizin en çok mücadele eden ve Uefa şampiyonu olarak çıtayı yükselten takımı. Bu anlamda tecrübeli. Galatasaray Avrupa’da bilinen, duyulan ve saygı duyulan bir kulüp. Denk bir gurp olduğu için alınacak her puan değerli. Bu grupta puan barajının çok yüksek olacağını zannetmiyorum.

‘Galatasaray, inşallah üç puanı alır’

Birinci de, sonuncu da oluruz söylemi doğru. Net favorinin olmadığı maçlar izleyeceğiz. Birincilik ve sonunculuk için şanslar aynı. Türk Telekom Stadyumu’nda olağanüstü bir taraftar olacaktır. Bu taraftar paniğe çevirmeden, coşkusunu sonuna kadar sürdürmeli. Galatasaray, inşallah üç puanı alır ve önünü açar.

‘Rakipler Galatasaray’a saygı duyuyor’

Galatasaray’ın tecrübeli bir kadrosu var. Milii takımlarında oynayan oyuncular var. Grup kurası çekildiği zaman diğer 3 takım en son torbadan Galatasaray’ın gelmesini istemezlerdi. Bu sadece kadro değil, formadan dolayı. Rakip takım sana saygı duyuyor ve çekinerek maça çıkıyor.

‘Taraftar, takımını oyunun içinde tutar’

Lokomotiv Moskova’da da uluslararası oyuncular var. Ben taraftarın rakipten çok öncelikle kendi takımına enerji verdiğini düşünüyorum. Rakip takımlar motivasyon ve konsantrasyon eksikliği yaşamaz ama taraftarın hakem etkisi de olabilir. Taraftar, takımını oyunun içinde tutar.

‘Bu bir planlama hatasıdır’

‘Genel anlamda eşit şartlarda yarışılmıyor ancak Gomis’iniz de olsa, 21 kişilik kadronuz da olsa bu bir planlama hatasıdır. Belki hesaplarındaki alternatif oyuncularda son anda bir kaza yaşamışlardır ama Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takımın bu sıkıntıyı yaşamaması lazımdı.’

‘Yayıncı sıkıntısı yok’

‘Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray – Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli değildi. Kimse kimseye sormasın, maç BeIN Sports’ta yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yayıncı sıkıntısı yok. Yayınları beIN Sports satın aldı.’

‘Schalke baştan kaybetmiş’

‘Benim açımdan futbol organizasyonlarının bir numarası Şampiyonlar Ligi iki, ondan sonra Dünya Kupası geliyor. Schalke’nin teknik direktörü yaptığı açıklamalar ile baştan kaybetmiş. Sen Schalke’sin, Almanya Ligi’nde mücadele ediyorsun. Hedefsiz bir teknik direktör. 2-0 yenilse de normal karşılayacak.’

‘Negredo’nun gidişi sürpriz olmadı’

‘Hiçbir gazeteci kulüpleri zor duruma sokmaz istemez. Negredo’nun gidişi sürpriz olmadı. Vagner Love’un durumu da enteresan. Artık bu da geride kaldı. Babel’i forvet oynatmamak gerek. Bütün yetenekleri kayboluyor.’