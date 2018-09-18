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Rakibinin ağzına tüküren Juventus’un yıldızı Douglas Costa’ya 4 maç ceza
İtalya Serie A

Rakibinin ağzına tüküren Juventus’un yıldızı Douglas Costa’ya 4 maç ceza

Juventus'un Sassuolo'yu 2-1 mağlup ettiği maçta Sassuolo'dan Federico Di Francesco'ya dirsek, tekme ve kafa atıp daha sonra da Francesco'nun ağzına tüküren Douglas Costa'ya 4 maç ceza verildi.

18 Eylül 2018 22:12

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, Sassuolo’yu 2-1 yendikleri maçta sergilediği agresif hareketler nedeniyle 4 maç ceza aldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, pazar günü oynanan karşılaşmada Sassuolo futbolcusu Federico Di Francesco’ya dirsek, kafa, tekme atma girişiminde bulunan, ardından rakibine tüküren Costa, takımını 4 maç yalnız bırakacak. 17 Eylül 2018 İtalya`da gündem Douglas Costa: Çılgınlık! İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta forma giyen Brezilyalı Douglas Costa'nın Sassuolo ile oynanan maçta sergilediği agresif hareketler, haftaya damga vurdu. İlgili Haberi Oku Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ile düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Juventus takım kaptanı Giorgio Chiellini,

“Douglas Costa’nın arkasındayız. Pazar günü yaşananlar onun karakterine hiç uymuyordu. Üzgün olduğunu söyledi. Bu davranışının da bedelini ödeyecek ama çarmıha da gerilmemeli. Serie A’da bize ekim ayının sonundan itibaren yardım edecek.” ifadelerini kullandı.

Costa, Di Francesco'nun ırkçı hareketler yaparak provokasyonda bulunduğunu savunmuş, Di Francesco ise bu iddiayı reddetmişti. 16 Eylül 2018 Douglas Costa`dan önce dirsek, sonra tükürük Sassuolo maçının son dakikalarında rakip futbolcu Di Francesco'ya tüküren ve VAR tekrarının ardından kırmızı kart gören Douglas Costa'nın en az 3 maç ceza alması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:23 | 18 Eylül 2018
Douglas Costa İtalya Serie A juventus
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