Rakibinin ağzına tüküren Juventus’un yıldızı Douglas Costa’ya 4 maç ceza

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, Sassuolo’yu 2-1 yendikleri maçta sergilediği agresif hareketler nedeniyle 4 maç ceza aldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, pazar günü oynanan karşılaşmada Sassuolo futbolcusu Federico Di Francesco’ya dirsek, kafa, tekme atma girişiminde bulunan, ardından rakibine tüküren Costa, takımını 4 maç yalnız bırakacak. İtalya`da gündem Douglas Costa: Çılgınlık! İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta forma giyen Brezilyalı Douglas Costa'nın Sassuolo ile oynanan maçta sergilediği agresif hareketler, haftaya damga vurdu. İlgili Haberi Oku Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ile düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Juventus takım kaptanı Giorgio Chiellini,

“Douglas Costa’nın arkasındayız. Pazar günü yaşananlar onun karakterine hiç uymuyordu. Üzgün olduğunu söyledi. Bu davranışının da bedelini ödeyecek ama çarmıha da gerilmemeli. Serie A’da bize ekim ayının sonundan itibaren yardım edecek.” ifadelerini kullandı.

Costa, Di Francesco'nun ırkçı hareketler yaparak provokasyonda bulunduğunu savunmuş, Di Francesco ise bu iddiayı reddetmişti. Douglas Costa`dan önce dirsek, sonra tükürük Sassuolo maçının son dakikalarında rakip futbolcu Di Francesco'ya tüküren ve VAR tekrarının ardından kırmızı kart gören Douglas Costa'nın en az 3 maç ceza alması bekleniyor. İlgili Haberi Oku