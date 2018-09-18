Phillip Cocu, Süper Lig’de yabancı teknik direktör olarak tek kaldı

Süper Lig’de sezon başında 18 takımın 16’sı tercihini yerli teknik adamdan yana kullandı. Ligdeki takımlardan yalnızca Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik direktörlere görev verdi. Safet Susic ile yolların ayrılması, Cocu’yu Süper Lig’deki tek yabancı teknik adam olarak bıraktı.

Susic 5 maç görevde kalabildi

Akhisarspor, geride kalan 5 haftada galibiyetle tanışamazken, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Susic yönetimindeki Akhisarspor, 2 puanla ligin son sırasında kalırken, yalnızca 4 gol sevinci yaşayabildi. Sezona deplasmanda aldığı 2-1’lik Beşiktaş yenilgisi ile başlayan Akhisarspor, 2 puanını sahasında oynadığı Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında 1-1’lik sonuçlarla elde etti.

Cocu yönetimindeki Fenerbahçe 6 puanda

Ali Koç’un başkanlığa gelmesinin ardından, sarı-lacivertli ekipte Phillip Cocu takımın başına getirildi. Takım kadrosunda da değişime giden Fenerbahçe, sezona istediği gibi başlayamadı. Sezona Bursaspor galibiyeti ile giren sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor karşılaşmalarından üst üste 3 yenilgi ile ayrılarak 13. sıraya kadar geriledi. Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, son lig maçında ise deplasmanda Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek, puanını 6’ya çıkardı.

Çaykur Rizespor ve Akhisarspor’da teknik direktör arayışları

Safet Susic, Süper Lig’de 5. hafta sonunda görevine son verilen ikinci teknik adam oldu. Daha önce Çaykur Rizespor’da da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrılmıştı. İki ekipte de teknik direktör arayışları sürüyor.