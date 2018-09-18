MAÇ SONUCU | Barcelona 4-0 PSV Eindhoven | Şampiyonlar Ligi B Grubu

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk mücadelesinde PSV Eindhoven’ı konuk eden Barcelona, Camp Nou’da sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Arjantinli yıldız Lionel Messi maçı hat-trick ile tamamladı.

Devler Ligi’nde sezonun ilk golü 31. dakikada Lionel Messi’den gelirken Arjantinli yıldız frikikten attığı harika golle takımının ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasını sağladı.

PSV Eindhoven zorlu deplasmanda zaman zaman etkili pozisyonlar yakalasa da golle buluşamadı. Maçın 74. dakikasında Ousmane Dembele ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve durumu 2-0’a getirdi.

Barcelona’nın kaptanı Lionel Messi 77. ve 87. dakikalarda attığı iki golle daha maçın skorunu 4-0 olarak tayin etti ve mücadeleyi hat-trick yaparak sonlandırdı.

Öte yandan Barcelona’nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gruptaki diğer maçta Inter sahasında ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Katalanlar gruptaki ikinci maçında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. PSV Eindhoven ise evinde Inter’i ağırlayacak.