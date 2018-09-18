MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Lokomotiv Moskova özet! Galatasaray Lokomotiv Moskova 3-0!

Galatasaray Şampiyonlar Lig’nde çıktığı ilk maçta Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova’yı 2-0 yendi. Taraftarının büyük desteği ile maç boyunca rakibine karşı baskılı bir oyun tarzı sergileyen Galatasaray golleri 9. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues, topu sağına çekip çok sert bir şut çekti. Kaleci Guilherme’nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti. İlk yarıda çok sayıda gol pozisyonuna girilmesine rağmen başka gol olmadı. İkinci yarıda, serbest vuruşta topun başına geçen Eren Derdiyok, 67. dakikada sağ ayağı ile nefis bir plase vurarak topu filelere gönderdi ve durumu 2-0’a taşıdı. Maçın uzatma dakikaların Selçuk İnan’ın penaltısı ile durum 3-0 oldu ve karşılaşmanın sonucunu belirledi. İşte, Galatasaray Lokomotiv Moskova özeti ve golleri… Yayıncı kuruluş özeti yüklediği andan itibaren izleyebilirsiniz…

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA ÖZETİ İZLE

ASLAN 15’İNCİ KEZ DEVLER SAHNESİNDE

Galatasaray, 15’inci kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer aldı. ‘Şampiyonlar Ligi’ne en çok katılan Türk takımı’ unvanının sahibi olan sarı kırmızılı takım, son olarak 2015-2016 sezonunda devler liginde sahne almıştı.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA İLK 11

Galatasaray 11: Muslera, Linnes, Donk, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Emre Akbaba, Belhanda, Eren

Lokomotiv Moskova 11: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Höwedes, Idowu, Miranchuk, Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Farfan

GALATASARAY’A ALMANYA’DAN İYİ HABER

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında evinde Porto'yu ağırlayan Schalke 04 öne geçtiği maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Porto 13. dakikada Alex Telles ile penaltı vuruşundan yararlanamazken ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda ise Schalke 04 fırtınası vardı.

Ev sahibi ekip 64. dakikada Breel Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Almanların sevinci kısa sürdü. Maçın 75. dakikasında ikinci kez penaltı kazanan Porto bu kez Otavio'nun vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve durum 1-1'e geldi.

Kalan dakikalarda iki ekibin baskısı sonuç vermeyince mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Gruptaki diğer maçta Galatasaray evinde ağırladığı Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçmeyi başardı.

Gruptaki ikinci maçlarda Porto evinde Galatasaray'ı ağırlarken Schalke 04 deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.

FATİH TERİM ÇITAYI YÜKSELTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ve 3-0 kazandıkları Lokomotiv Moskova maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kadro tercihleri ve oynanan futbol hakkında yorum yapan Terim, sosyal medyada kendisini eleştirenlere de yanıt verdi.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları;

“Oyuncularımı, seyirciyi tebrik ediyorum. İyi başlangıç yaptık. Galatasaray, layık olduğu yerde, Şampiyonlar Ligi'nde. Buraları seviyoruz, Allah izin verirse kalmak da istiyoruz. İyi başlamak istiyorduk, bunu başardık. Zaman zaman vites yükseltip alçaltarak 2. yarıya daha konsantre girdik. Çok pozisyon yakaladığımız için mutluyum. İyi oynadık, dikkatli oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir giriş oldu.”

“YAVAŞ YAVAŞ HAVAYA GİRİYORUZ”

“Takım bütünlüğünü bozmadı oyuncularım, bu da beni sevindirdi. Enteresan bir sonuç. Şöyle ki, bu sene ilk defa 3 gol yedi Lokomotiv. 7 maçta 5 gol yiyen takım, 1 maçta 3 gol yedi. Herhalde 7-8 pozisyon daha sayabiliriz. Bu beni çok sevindirdi. Yavaş yavaş havaya giriyoruz. 7 maçta 5 gol yiyen bir takımı 3-0 yenmek önemli bir şey. Keyifli bir maç oldu açıkçası. İlk gole kadar iyi bir başlangıç yaptık. İkinci yarıya tam konsantre olduk ve net bir galibiyet oldu. Üzüntümüz Badou'yu kaybetmek. Ama hakem haklıydı ikinci sarı kartta. Çünkü Avrupa'nın en formda ve güvenilir hakemlerinden birisi Rocchi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlar Ali Sami Yen'de Şampiyonlar Ligi şampiyona yakıştı. Buraları çok özlemiştik. Her şeyimizle yakıştık buraya. İnşallah bu sonuçlar devam eder. Yeni yıla da kalırız ümit ederim. Ama bugün için herkes keyfini çıkarsın. Hiçbir maçta 3 gol yemedi Moskova. Bu da önemli”