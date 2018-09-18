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İtalya’da mali sorunlar futbolu vurdu! Lig maçları ertelendi…
İtalya Serie A

İtalya’da mali sorunlar futbolu vurdu! Lig maçları ertelendi…

Dünya futbolunda yaşanan mali sorun İtalya'da da baş gösterdi. Ekonomik sorunlar nedeniyle İtalya Serie B'de lige 22 yerine 19 takımla başlanmıştı. Ancak Serie C takımlarından bazıları alt ligden 3 kulübün Serie B'ye yükselmesi gerektiği konusunda itirazda bulundu. Mahkeme lige ara verilmesine karar verdi.

18 Eylül 2018 19:30

Bu sezon 22 yerine 19 takımın mücadele ettiği İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B), 3. hafta maçları sonrası ertelendi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalya Üçüncü Ligi (Serie C) takımlarından Pro Vercelli’nin itirazını haklı bulan Lazio Bölge İdare Mahkemesi, Serie B karşılaşmalarına ara verilmesini kararlaştırdı.

Haberlerde, Serie B maçlarının, mahkemenin kesin karara varacağı 9 Ekim’e kadar oynanmayabileceği de paylaşıldı.

Serie B 2018-19 sezonu; Avellino, Bari ve Cesena kulüplerinin yaşadığı mali sorunlar yüzünden 22 yerine 19 takımla başlamıştı.

Bunun üzerine Serie C takımları Pro Vercelli, Siena, Novara, Catania ve Ternana, alt ligden 3 kulübün Serie B’ye alınması gerektiğine dair mahkemeye itirazda bulunmuştu.

Son güncelleme 19:35 | 18 Eylül 2018
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