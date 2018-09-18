SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
‘Göztepe Stadı’nın inşaatı durdu’ haberlerine yalanlama
Göztepe

‘Göztepe Stadı’nın inşaatı durdu’ haberlerine yalanlama

Göztepe Stadı'nın inşaatının durduğu yönünde çıkan haberlere Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den yalanlama geldi.

18 Eylül 2018 21:18

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, inşaatı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi konusunda açıklama yaptı.

Bazı basın organlarında, ‘Göztepe Stadı’nın inşaatı durdu’ gibi haberlerin yer alması nedeniyle açıklamalar yapan Sepil, “Bu söylemler Göztepe Stadı ile ilgili gerçekleri yansıtmıyor. Şu an denilenin tam aksine full kapasite ve maksimum işçiyle stadımızın inşaatı 7 gün 24 saat sorunsuz ilerliyor” dedi.

İhalesi 14 Haziran 2017’de 218 milyon 900 bin TL bedelle gerçekleştirilen stadın temeli 9 Eylül 2017’de atıldı. Statta geçtiğimiz günlerde tribünlerin yapımına başlandı. 15 Eylül 2018 Bayram Bektaş: `Böyle oynarsak her maçı kazanırız` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:18 | 18 Eylül 2018
göztepe Mehmet Sepil spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor