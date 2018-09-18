Kriz çıktı! Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi ilk maçı GS L.Moskova

Galatasaray Avrupa’da 272. maçına çıkıyor UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında bugün Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 272. karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın evinde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenmanın bir bölümü basına açık yapıldı. Antrenman öncesinde sahanın ortasında Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise takım L. Moskova maçının taktiğine çalıştı. Peki Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Taraftarın merakla beklediği Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı öncesi yayın krizi çıktı! İşte detaylar…

GALATASARAY LOKOMOTİF MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇ SAAT KAÇTA?

D Grubu ilk maçı 22.00'de başlayacak ve TT Stadı'nda oynanacak. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın yayıncı kanalı henüz belli olmadı. Artan döviz kuruyla birlikte Avrupa Ligi ve milli maçlarda yaşanan yayın krizi Şampiyonlar Ligi'ne de sıçradı. Gazetemiz baskıya girdiği sırada dünyanın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de bir yayıncısı yoktu. Süper Lig'in haklarını elinde bulunduran beIN Sports'un Şampiyonlar Ligi'nin haklarını alacağı uzun süredir konuşuluyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINA İTALYAN HAKEM

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 18 Eylül Salı günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek. Maçta Rocchi'nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.

RUSLAR ÜSTÜN

Türk ve Rus ekipleri bugüne dek Avrupa 38 kez karşılaştı. Temsilcilerimiz 8 galibiyet alırken Ruslar 18 kez güldü, 12 maç berabere bitti. Bizimkiler 27 gol atarken rakip takımlardan 50 gol geldi. Galatasaray, 8 kez karşılaştığı Rus temsilcilerini bir kez yendi, onu da Lokomotiv'e karşı 2-0 ile aldı.

UEFA`dan müjde! Galatasaray`a Şampiyonlar Ligi`nde servet... UEFA, Şampiyonlar Ligi gelirlerine ciddi bir zam yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan takımlara geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro veren UEFA, bu parayı 9.5 milyon Euro'ya çıkardı. Galatasaray, hiç maç oynamadan kasasına servet koyacak. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY'DA EN TECRÜBELİ FERNANDO REGES

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın bu kulvardaki en tecrübeli ismi Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges. Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. D Grubu’nda Rusya’nın Lokomotiv Moskova, Portekiz’in Porto ve Almanya’nın Schalke 04 takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılılar, gruptan çıkmak için ter dökecek. Finansal fair play anlaşması gereği kadro kısıtlaması bulunan ve UEFA’ya 21 kişilik kadro bildirmek zorunda kalan Galatasaray’da en tecrübeli isim Fernando oldu. Brezilyalı futbolcu, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Portekiz’in Porto ve İngiltere’nin Manchester City takımlarıyla 8 sezon top koşturdu. 31 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 54 karşılaşmada sahaya çıktı.

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Schalke teknik direktörü, grubun favorisini açıkladı! Schalke 04 teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile birlikte yer aldıkları Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun favorisinin Porto olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku