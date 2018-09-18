Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının iddaa oranları bir kez daha değişti

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda bu akşam Lokomotiv Moskova’yı ağırlayacak olan Galatasaray’ın iddaa oranları ikinci kez değiştirildi… Saat 22.00’de başlayacak karşılaşma için bahis oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetimi, başından beri favori gösterdiği temsilcimizin galibiyet oranını ikinci kez değiştirdi ve düşürdü.

İşte eski ve yeni oranlar…

Galatasaray

İlk oran: 1.75

Bir önceki oran: 1.65

Son oran: 1.55

Beraberlik

İlk oran: 3.20

Bir önceki oran: 3.10

Son oran: 3.30

Lokomotiv Moskova

İlk oran: 3.20

Bir önceki oran: 3.75

Son oran: 4.00