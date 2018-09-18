SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının iddaa oranları bir kez daha değişti
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının iddaa oranları bir kez daha değişti

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam ilk maçına çıkacak olan Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçının iddaa oranları bir kez daha güncellendi.

18 Eylül 2018 14:25

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda bu akşam Lokomotiv Moskova’yı ağırlayacak olan Galatasaray’ın iddaa oranları ikinci kez değiştirildi… Saat 22.00’de başlayacak karşılaşma için bahis oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetimi, başından beri favori gösterdiği temsilcimizin galibiyet oranını ikinci kez değiştirdi ve düşürdü.

İşte eski ve yeni oranlar…

Galatasaray

İlk oran: 1.75

Bir önceki oran: 1.65

Son oran: 1.55

Beraberlik

İlk oran: 3.20

Bir önceki oran: 3.10

Son oran: 3.30

Lokomotiv Moskova

İlk oran: 3.20

Bir önceki oran: 3.75

Son oran: 4.00

Son güncelleme 14:28 | 18 Eylül 2018
bahis galatasaray iddaa Lokomotiv Moskova oranlar
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor