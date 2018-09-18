Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde kötü bir ilk olabilir! Maç saat kaçta başlayacak?

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beklenen maç geldi, Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkıyor. Galatasaray-Lokomotiv Moskova Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bugün yani 18 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak mücadelenin yayıncı kanalı belli olmadı, maçın başlangıç saatine kadar Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının yayıncı kanalının belli olması bekleniyor.

GALATASARAY SAHASINDA GALİBİYETE ALIŞIK

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999’da İngiltere’nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002’deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.

GALATASARAY'DA EN TECRÜBELİ FERNANDO REGES

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın bu kulvardaki en tecrübeli ismi Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges. Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. D Grubu’nda Rusya’nın Lokomotiv Moskova, Portekiz’in Porto ve Almanya’nın Schalke 04 takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılılar, gruptan çıkmak için ter dökecek. Finansal fair play anlaşması gereği kadro kısıtlaması bulunan ve UEFA’ya 21 kişilik kadro bildirmek zorunda kalan Galatasaray’da en tecrübeli isim Fernando oldu. Brezilyalı futbolcu, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Portekiz’in Porto ve İngiltere’nin Manchester City takımlarıyla 8 sezon top koşturdu. 31 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 54 karşılaşmada sahaya çıktı.