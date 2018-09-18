Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi saat kaçta?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 22:00’te TT Arena Stadı’nda oynanacak. Günün en merak edilen konusu olan Galatasaray Lokomotiv maçı hangi kanalda sorusu ise maça 5 saat kala çözüldü. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı beINSPORT HD1 ve beINSPORTS Haber'den şifresiz olarak yayınlayacağını resmen duyurdu. Bir diğer merak konusu ise Galatasaray Moskova Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta?

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA!

Galatasaray Türk Telekom Arena'da bu akşam 22.00'de Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem G. Rocchi yönetecek. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını BeinSports Haber ile BeinSports HD 1 şifresiz ve naklen yayınlayacak.

GALATASARAY MOSKOVA MUHTEMEL İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Ozan(Maicon), Serdar, Nagatomo, Mariano, Ndiaye, Fernando, Emre, Rodrigues, Eren, Sinan

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Höwedes, Corluka, Lysov, Ignatjev, Denisov, Krychowiak, Aleksey M., Anton M., Fernandes, Eder