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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi saat kaçta?

Galatasaray Lokomotiv Moskova hangi kanalda gün boyunca yaşanan krizin ardından belli oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports haber, Bein Sports 1 canlı yayın ekranlara gelecek. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta? İşte, Galatasaray Moskova maçı muhtemel 11'i ve detayları...

18 Eylül 2018 18:15

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 22:00’te TT Arena Stadı’nda oynanacak. Günün en merak edilen konusu olan Galatasaray Lokomotiv maçı hangi kanalda sorusu ise maça 5 saat kala çözüldü. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı beINSPORT HD1 ve beINSPORTS Haber'den şifresiz olarak yayınlayacağını resmen duyurdu. Bir diğer merak konusu ise Galatasaray Moskova Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta?

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA!

Galatasaray Türk Telekom Arena'da bu akşam 22.00'de Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem G. Rocchi yönetecek. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını BeinSports Haber ile BeinSports HD 1 şifresiz ve naklen yayınlayacak.

GALATASARAY MOSKOVA MUHTEMEL İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Ozan(Maicon), Serdar, Nagatomo, Mariano, Ndiaye, Fernando, Emre, Rodrigues, Eren, Sinan

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Höwedes, Corluka, Lysov, Ignatjev, Denisov, Krychowiak, Aleksey M., Anton M., Fernandes, Eder

Son güncelleme 19:38 | 18 Eylül 2018
Galatasaray Lokomotiv Moskova
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