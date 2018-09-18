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FIFA’dan Barcelona’ya kötü haber
Fifa

FIFA’dan Barcelona’ya kötü haber

Barcelona ve Girona kulüplerinin lig maçını ABD'de oynama isteklerine FIFA'dan yanıt geldi. FIFA Başkanı Infantino, Girona-Barcelona maçının ABD'de oynanmasına sıcak bakmadığını söyledi.

18 Eylül 2018 12:04

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) karşılaşmalarının ABD’de oynanması fikrine sıcak bakmadığını açıkladı. Infantino, ABD basınında yer alan açıklamasında, La Liga Başkanı Javier Tebas’ın Ocak 2019’daki Girona-Barcelona maçının Miami’de oynanması için İspanya Futbol Federasyonuna yaptığı başvuruya ilişkin “ABD’de La Liga maçı izlemektense harika bir Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) karşılaşması görmeyi tercih ederim. Futbolda genel prensip, iç saha maçlarını yabancı bir ülkede değil, evinizde oynamaktır” ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya hesabından Infantino’ya cevap veren Tebas ise “FIFA Başkanı’na MLS’te Kanada’dan üç takımın mücadele ettiğini, Toronto’nun son şampiyon olduğunu, buna karşın Kanada’da da profesyonel bir lig bulunduğunu hatırlatmak isterim” yorumunu yaptı.

Son güncelleme 12:05 | 18 Eylül 2018
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