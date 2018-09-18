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Fenerbahçe’den flaş Eljif Elmas açıklaması
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den flaş Eljif Elmas açıklaması

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın sözleşmesinde değişiklikler olduğuna yönelik yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

18 Eylül 2018 21:26

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Konyaspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Eljif Elmas ile ilgili Fenerbahçe’den açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun sözleşmesinde değişikliğe gidildiğine dair basında çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Basında bugün çıkan bazı haberlerde kulübümüzün profesyonel futbolcusu Eljif Elmas’ın sözleşmesinde değişiklikler olduğu yönünde iddialara yer verilmiştir.

Bu haberlerin gerçeklikle ilgisi yoktur. Oyuncumuz Eljif Elmas’ın kulübümüzle olan sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.” 18 Eylül 2018 Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bilet fiyatları açıklandı Spor Toto Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler 20 Eylül Perşembe günü satışa çıkarılacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:26 | 18 Eylül 2018
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