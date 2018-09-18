Fenerbahçe’de Eljif Elmas parlıyor!

Fenerbahçe’nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon başında transfer ettiği ancak yaşı sebebiyle lisansını çıkartamadığı genç oyuncu, Aykut Kocaman yönetimindeki sarı- lacivertlilerde Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde forma giyememişti. İkinci devrede 5 maçta sonradan oyuna dahil olup 42 dakika süre alan Eljif Elmas, bu sezon takımının değişmezleri arasına girdi.

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18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Konyaspor deplasmanında Fenerbahçe'deki ilk resmi golünü atarken ilk 4 haftada 3 puan toplayabilen takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Eljif Elmas bu sezon 2'si Şampiyonlar Ligi ön eleme turu, 5'i de ligde olmak üzere 7 resmi karşılaşmanın tamamında forma giydi. Eljif Elmas, geçen sezon sarı-lacivertli formayla lig ve Türkiye Kupası'nda aldığı toplam süreden daha fazlasını bu sezonki iki Benfica maçında geçti.