Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hukuk Müşavirliği’nce 18.09.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 16.09.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 17.09.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
3- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü’nün 17.09.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
4- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü’nün 16.09.2018 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.