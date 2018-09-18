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Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi
Trabzonspor

Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Trabzonspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

18 Eylül 2018 17:19

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hukuk Müşavirliği’nce 18.09.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 16.09.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 17.09.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü’nün 17.09.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü’nün 16.09.2018 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Son güncelleme 17:38 | 18 Eylül 2018
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