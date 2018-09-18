Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e çiçek verecek iddiası… Açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi ortaya atılan bir iddia, gündeme oturdu. Bir televizyon kanalında yayınlanan programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Beşiktaş kafilesini karşılayacağı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e çiçek vereceği iddia edildi. Programın Beşiktaşlı yorumcusu “Hoşgeldin filan ayrıdır. Ama bu futbolun doğasına aykırı bir şey” diyerek iddianın polemiğe dönüşmesine neden oldu.

Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar söz konusu iddiaya sert tepki gösterdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın derbiye gideceğini söylemesinin ardından gerçekleşen iddianın polemik yaratmasının ardından Fenerbahçe cephesinden açıklama geldi.

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Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen Twitter hesabında gündeme oturan iddia ile ilgili “Çiçekler annelere verilir. Nokta” paylaşımı yaptı. Bu paylaşım Fenerbahçe taraftarlarından büyük destek buldu. Bu paylaşımla birlikte Ali Koç’un Şenol Güneş’e çiçek vereceği şeklindeki polemik sona ermiş oldu.

Çiçekler annelere verilir. Nokta — Metin Sen (@metinsen) September 17, 2018

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması, hakemin tribün olayları nedeniyle maçı tatil etmesi ile yarıda kalmıştı. Atılan cisimlerin hedefi olan Şenol Güneş’e soyunma odasında müdahale edilmiş ve deneyimli teknik adamın kafasına 5 dikiş atılmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Allah, Şenol hocaya sağlık versin. İçeri giriyor, üstünü değiştiriyor. Odadan çıktıktan sonra sedyeyle ambulansa alınıyor. Para gelmiş olabilir. Bunun oluşturduğu şeyler olabilir ama kan yok, yok kardeşim. Bu bölgeye pens atılırsa kanar. Şenol hoca ayrı bir insan türü değil. Beş dikiş atıldıysa kanamış olması lazım. Zor ve sağlıksız bir durum bu. Hoca bilincini kaybettiyse içeride bir şeyler yapıldı. Beşiktaş soyunma odası bunu söylemeli. Hoca içeri girene kadar bir tane kan izi gözükmüyor. Eğer aksini kanıtlarlarsa özür dilemeye ve futbolu bırakmaya da hazırım” demişti. TFF maçın kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar vermiş, Beşiktaş yönetimi ise buna tepki olarak maça çıkmama kararı almıştı.