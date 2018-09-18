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CANLI YAYIN: İnter Tottenham maçı canlı izle! Zorlu maç hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: İnter Tottenham maçı canlı izle! Zorlu maç hangi kanalda?

Eski günlerine geri dönmek isteyen İnter, geçen sezonun flaş takımlarından Tottenham karşısında çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde günün ilk maçında iki takım Giuseppe Meazza'da çıkacak. İnter Tottenham maçı canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde...

18 Eylül 2018 19:07

Şampiyonlar Ligi heyecanı İnter Tottenham maçı ile başlıyor. İlk maçta ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyen Inter rakibi Tottenham karşısında neler yapacak merak ediliyor. Fransız hakem Clement Turpin’in yöneteceği maçta İnter’de tek eksik Vrsaljko. Tottenham’da ise Lloris, Dele Alli ve Sissoko zorlu maçta takımlarını sakatlık nedeniyle yalnız bırakacak. İşte, İnter Tottenham canlı izle bağlantısı…

İNTER TOTTENHAM CANLI İZLE

İNTER TOTTENHAM MAÇI İLK 11

İNTER: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Miranda, Asamoah, Brozovic, Vecino, Politano, Perisic, Nainggolan, Icardi

TOTTENHAM: Vorm, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Rose, Dier, Dembele, Eriksen, Lamela, Son, Kane

YENİ SEZONA YENİ TASARIM

​Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yepyeni bir topla karşılaşmalar oynanacak. Daha önce siyah ve beyaz renklerin ağırlıkta olduğu topun yerine mavi ve beyaz renklerin yer aldığı bir top tasarlandı. Adidas'ın ürettiği futbol topu ünlü yıldız panelli tasarımın farklı bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Topun dikişsiz yüzeyi, hakimiyeti artıran temas ve havalanış özelliklerini güçlendiren dokulu bir dış kaplamaya sahip. Topun fiyatı ise yaklaşık 450 TL.

Son güncelleme 20:02 | 18 Eylül 2018
canlı izle İnter Tottenham şampiyonlar ligi
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