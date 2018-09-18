CANLI YAYIN: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı izle! Bein Sports haber izle…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi macerasına evinde Lokomotiv Moskova ile başlıyor. Galatasaray 9. dakikada Rodrigues, 67. dakikda Eren Derdiyok’un attığı gol ile 2-0 öne geçti. Gün boyunca “Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı bein sports’ta mı” tartışmalarının ardından Bein Sports haber ve Bein Sports 1 kanallarında GS Lokomotiv Moskova maçı şifresiz canlı izlenebileceği açıklandı. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı yayın haberimizin içerisinde bulunuyor.

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GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA CANLI ANLATIM

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA!

Galatasaray Türk Telekom Arena'da bu akşam 22.00'de Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem G. Rocchi yönetecek. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını BeinSports Haber ile BeinSports HD 1 şifresiz ve naklen yayınlayacak.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI ÖNEMLİ ANLAR

Dakika 2: Galatasaray, ilk dakikadan itibaren oyunu rakip yarı alana yıktı.

Dakika 9: Sol kanatta topla buluşan Rodrigues, topu sağına çekip çok sert bir şut çekti. Kaleci Guilherme’nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti.

Dakika 14: İKİNCİ GOL KAÇTI! Rodrigues’in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Guilherme boşa çıktı. Penaltı noktası üzerinde Emre Akbaba kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

Dakika 20: TEHLİKE! Fernandes’in pasında Miranchuk savunmanın arkasına sarkıp arka direğe dopru topu kaldırdı. Farfan’ın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top Muslera’da kaldı.

Dakika 25: BİR GOL DAHA KAÇTI! Hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues’in sol kanattan altıpasa kestiği topa Eren dokunmadı. Top kaleye paralel gitti.

Dakika 28: ÇİZGİDEN ÇIKTI! Fernandes’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu Kvirkvelia’ya çıkarttılar. Kvirkvelia’nın ceza sahası iinden gelişine yaptığı vuruşta savunma topu çizgiden çıkarttı.

Dakika 39: BİR TEHİKE DAHA! Miranchuk’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Farfan bomboş kaldı. Yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

Dakika 45: İlk yarı 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.

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GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA İLK 11

Galatasaray 11: Muslera, Linnes, Donk, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Emre Akbaba, Belhanda, Eren

Lokomotiv Moskova 11: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Höwedes, Idowu, Miranchuk, Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Farfan.

GALATASARAY’DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ UYARISI

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yapacağı maç öncesinde taraftarlarına uyarılarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Lokomotiv Moskova maçında taraftarların takımın yanında yer alacağına, çeşitli saha, seyirci ve istenmeyen olaylara sebebiyet vermeyeceğine yürekten inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, UEFA Tahkim Kurulu tarafından, 3 Şubat 2015'te Galatasaray'a verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezasının 5 yıl için ertelendiği ve bu süre zarfında kulübün başka bir ceza alması halinde erteleme kararının kalkacağı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu bağlamda yurt içinde ve yurt dışında oynayacağımız maçlarda istenmeyen olaylara sebebiyet verilmemesi kulübümüz açısından son derece önemlidir. Büyük Galatasaray taraftarına, her zaman olduğu gibi gerekli hassasiyeti göstererek dünyaya örnek olacak bir yaklaşımla takımımızı destekleyeceği için şimdiden teşekkür ederiz.”

Today is the day! @Galatasaray Champions League, Matchday 1 Ali Sami Yen Spor Kompleksi +21 10:00 pm (MST), 7 pm (UTC) Match TV #GSvLMFC pic.twitter.com/tVm08P3bM4 — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 18 Eylül 2018

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINA İTALYAN HAKEM

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın D Grubu’ndaki Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 18 Eylül Salı günü oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Gianluca Rocchi yönetecek. Maçta Rocchi’nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.

İki sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı. Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenmişti.

TERİM’DEN SONRA 23 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray, Fatih Terim'in 2013 yılında görevinden ayrılmasından sonra Avrupa kupalarında çıktığı 23 karşılaşmanın sadece 3'ünde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarındaki son 23 maçına Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Igor Tudor yönetiminde çıktı.

Galatasaray bu müsabakalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım bu dönemdeki galibiyetlerinin 2'sini Roberto Mancini, birini de Hamza Hamzaoğlu yönetiminde elde etti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez gruplarda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, yarın Lokomotiv Moskova ile yapacağı D Grubu ilk maçıyla tarihinde 15. kez gruplarda mücadele verecek.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan “Devler Ligi” gruplarına dahil oldu.

Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

GALATASARAY 15. KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Galatasaray, 15’inci kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer aldı. ‘Şampiyonlar Ligi’ne en çok katılan Türk takımı’ unvanının sahibi olan sarı kırmızılı takım, son olarak 2015-2016 sezonunda devler liginde sahne almıştı.

CANLI | Galatasaray 1-0 Lokomotiv Moskova | İkinci yarı oynanıyor... UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. BeİN Sports HABER'den naklen yayınlanan karşılaşmayı 'Skor' sayfalarından dakika dakika takip edebilirsiniz... Galatasaray Rodrigues'in 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti İlgili Haberi Oku

LOKOMOTİV MOSKOVA 14 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2003-2004 sezonunda yer alan ve son 16 turunda turnuvaya veda eden Lokomotiv Moskova, 14 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti.