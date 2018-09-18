CANLI YAYIN: Barcelona PSV maçı canlı izle! Dev maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nin favorisi Barcelona ilk maçında PSV karşısında çıkıyor. Geçtiğimiz yıl büyük sürpriz yaşayarak Devler Ligi’ne erken veda eden Barcelona bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Yeni teknik direktörü Van Bommel ile ilk büyük maçına çıkacak olan PSV ise Nou Camp’tan puan hedefliyor. Barcelona – PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Barcelona PSV canlı yayın bağlantısı…

BARCELONA PSV CANLI İZLE

BARCELONA TOTTENHAM İLK 11

BARCELONA: Ter Stegen, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Gerard Pique, Jordi Alba, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Lionel Messi, Luis Suarez

TOTTENHAM: Jeroen Zoet, Daniel Schwaab, Nick Viergever, Denzel Dumfries, Angelino, Pablo Rosario, Jorrit Hendrix, Gaston Pereiro, Luuk De Jong, Hirving Lozano, Steven Bergwijn

Maç başladı!

Barça PSV

Camp Nou

#BarçaPSV pic.twitter.com/QHv0uMZHug — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 18 Eylül 2018

YENİ SEZONA YENİ TASARIM

​Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yepyeni bir topla karşılaşmalar oynanacak. Daha önce siyah ve beyaz renklerin ağırlıkta olduğu topun yerine mavi ve beyaz renklerin yer aldığı bir top tasarlandı. Adidas'ın ürettiği futbol topu ünlü yıldız panelli tasarımın farklı bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Topun dikişsiz yüzeyi, hakimiyeti artıran temas ve havalanış özelliklerini güçlendiren dokulu bir dış kaplamaya sahip. Topun fiyatı ise yaklaşık 450 TL.