MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | Şampiyonlar Ligi D Grubu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı 3-0’la geçerek rüya gibi bir başlangıç yaptı.

Türk Telekom Stadyumu’nda 44 bin biletli seyircinin önünde oynanan maçta gol perdesini 9. dakikada Garry Rodrigues açtı. Maçın ilk çeyreğinde sarı kırmızılı ekip taraftar desteğini de arkasına alarak Moskova’yı kendi yarı sahasına hapsetti.

Ancak 30. dakikadan ilk yarının sonuna kadar konuk ekip Lokomotiv Moskova oyunun kontrolünü eline aldı. Rus temsilcisi skora beraberliği getirecek şansları değerlendiremeyince ilk yarı 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı da Moskova’nın baskısıyla başladı ancak golü Galatasaray buldu. Maçın 67. dakikasında Emre Akbaba’nın kazandırdığı serbest vuruşta topun başına geçen 30 yaşındaki forvet şık bir plaseyle topu ağlara gönderdi ve skor 2-0’a geldi.

Maçın 90+3. dakikasında Emre Akbaba ceza sahası içinde yerde kaldı ve İtalyan hakem Rocchi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Selçuk İnan kaleciyi ve topu farklı yönlere göndererek skoru 3-0’a getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrılırken 87. dakikada Anton Miranchuk’a yaptığı faul sonrası Badou Ndiaye ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray gruptaki ikinci maçında deplasmanda Porto ile karşılaşırken Lokomotiv Moskova evinde Schalke 04’ü ağırlayacak. Öte yandan gruptaki diğer maçta Schalke evinde ağırladığı Porto ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray 3 puanla liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

MAÇ SONUCU | Schalke 04 1-1 Porto | Şampiyonlar Ligi D Grubu UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Schalke 04 ile Porto karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Öte yandan eski Galatasaraylı Alex Telles maçta bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Galatasaray'ın gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılmasının ardından iki ekibin berabere kalması sarı kırmızılı ekibe yaramış oldu. İlgili Haberi Oku

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini, Filippo Meli (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda (Dk. 73 Maicon), Emre Akbaba, Rodrigues (Dk. 90+1 Selçuk İnan), Eren Derdiyok (Dk. 82 Onyekuru)

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Höwedes, Kverkvelia, Corluka, Idowu, Ignatyev (Dk. 69 Eder), Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Aleksei Miranchuk (Dk. 86 Anton Miranchuk), Farfan

Goller: Dk. 9 Rodrigues, Dk. 67 Eren Derdiyok, Dk. 90+4 Selçuk İnan (Penaltıdan) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 87 Ndiaye (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 23 Corluka, Dk. 60 Idowu, Dk. 88 Denisov, Dk. 90+3 Guilherme (Lokomotiv Moskova), Dk. 72 Fernando (Galatasaray)

GALATASARAY GOLLE BAŞLADI

Maça çok iyi başlayan Galatasaray, taraftarının desteğini de arkasına alarak Lokomotiv Moskova savunmasını adeta abluka altına aldı. Maçın 6. dakikasında Linnes’in sağ kanattan yerden içeriye çevirdiği topta büyük bir karambol yaşandı. Nagatomo’nun vuruşunda rakibinden savunmadan seken top dışarıya gitti. Galatasaraylı oyuncular bu pzoisyonda penaltı bekledi. Bu pozisyondan 3 dakika sonra sarı kırmızılı ekibin golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Rodrigues, topu sağına çekip çok sert bir şut çekti. Kaleci Guilherme’nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

MUSLERA GEÇİT VERMEDİ!

Golün şokunu çabuk atlatan Lokomotiv Moskova, 20. dakikada Farfan ile gole yaklaştı ancak Fernando Muslera iyi yer tuttu. Sol kanattan ceza sahasına giren Fernandes’in pasında Miranchuk savunmanın arkasına sarkıp arka direğe doğru topu kaldırdı. Farfan’ın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top Muslera’da kaldı.

SAVUNMA ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Maçın 22. dakikasında ise Lokomotiv Moskova paslaşarak Galatasaray ceza sahasına sokuldu. Topla son buluşan isim olan Farfan’ın şutunda savunmadan seken top Muslera’da kaldı. Dakikalar 28’i gösterirken Moskova çok net bir fırsatı gole çeviremedi. Fernandes’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu Kvirkvelia’ya çıkarttılar. Kvirkvelia’nın ceza sahası içinden gelişine yaptığı vuruşta savunma topu çizgiden çıkarttı.

NDIAYE’DEN MÜTHİŞ FÜZE

İkinci yarı konuk ekip Lokomotiv Moskova’nın baskısıyla başlarken 49. dakikada Miranchuk, ceza sahası dışından sert bir şut çıkarttı. Muslera topu güçlükle kornere çeldi. Dakikalar 56’yı gösterirken bu kez Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Badou Ndiaye’den müthiş bir şut geldi. Yaklaşık 30 metreden füze yollayan Ndiaye’nin vuruşunu kaleci Guilherme son anda kornere tokatladı. Dakika 65’te ise Belhanda’nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci son anda köşede durdurmayı başardı.

EREN DERDİYOK FRİKİKTEN NEFİS YAZDI!

Lokomotiv Moskova’nın zaman zaman yakaladığı net gol fırsatları Galatasaray savunmasına zor anlar yaşatırken sarı kırmızılı ekibi rahatlatan gol 67. dakikada Eren Derdiyok’tan geldi. Emre Akbaba ceza sahasına girmek isterken kaleyi sol çaprazdan gören bir noktada yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Eren Derdiyok, düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a getirdi.

NDIAYE ATILDI, SELÇUK PENALTIDAN AFFETMEDİ

İkinci golden sonra farkı arttıracak fırsatları bulan Galatasaray bir türlü şanssızlığnı kıramadı. Maçın 70. dakikasında sol bek Yuto Nagatomo’nun sol kanattan yaptığı ortada Emre Akbaba kafayı vurdu. Kaleci Guilherme çizgi üzerinde gole izin vermedi. Bu pozisyondan 5 dakika sonra hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues ceza sahası dışından köşeye çok şık bir vuruş yaptı ancak kaleci aynı güzellikte topu kurtardı.

Maçın 87. dakikasında Anton Miranchuk’a arkadan yaptığı faul sonrası Badou Ndiaye ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 90+3. dakikasında Emre Akbaba ceza sahası içinde yerde kaldı ve İtalyan hakem Rocchi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Selçuk İnan kaleciyi ve topu farklı yönlere göndererek maçın skorunu belirledi: 3-0

DONK STOPERDE

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova karşılaşmasında Ryan Donk’a stoperde görev verdi.

Asıl mevkisi ön libero olan Hollandalı futbolcu, savunmanın ortasında Serdar Aziz ile forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın stoperlerinden Maicon Roque ile Ozan Kabak yedekler arasında yer alırken, Ahmet Çalık ise kadroya giremedi.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçından fotoğraflar UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Maçtan çok özel kareler.... İlgili Haberi Oku

FEGHOULI KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, müsabakanın 18 kişilik kadrosunda bulunmadı.

Teknik direktör Fatih Terim, lig maçlarında ilk 11’de tercih etmediği Cezayirli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kadrosuna almadı.

Son dakika... Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu Son dakika... Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı belli oldu... İki sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Galatasaray'ın bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı beINSPORT HD1 ve beINSPORTS Haber'den şifresiz yayınlanacağı açıkladı. İlgili Haberi Oku

TERİM İLE 5 YIL SONRA

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tam 5 yıl (bin 827 gün) aradan sonra Avrupa kupalarında maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde Avrupa kupalarında son olarak 17 Eylül 2013’te İspanya’nın Real Madrid ekibi ile karşılaşmıştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını 6-1 kaybetmişti.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Şampiyonlar Ligi’ndeki karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Stadı dolduran taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Lokomotiv Moskova’nın az sayıdaki taraftarı ise kendilerine ayrılan yerde maçı takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı statta izledi.

UEFA GENÇLİK LİGİ’NDE MOSKOVA GALİP

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımların 19 yaş altı ekiplerinin karşı karşıya geldiği UEFA Gençlik Ligi’nde Lokomotiv Moskova, Galatasaray’ı 1-0 yendi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmada Rus ekibinin golünü 67. dakikada Timur Suleymanov kaydetti.