beIN Sports yayın akışı: 18 Eylül yayın akışında Şampiyonlar Ligi maçı var mı?

beIN Sports günlük yayın akışı bilgileri Google’da trend oldu. Galatasaray Şampiyonlar Lİgi maçı öncesi yayın krizi ardından beIN sports kanalı maçı yayınlayacağını açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından yayın akışı güncellenmemiş olmasına rağmen Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Bein Sports Haber ve Beins Sports 1 yayınlanacağı biliyor.
BEİN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI 18 EYLÜL
17:00 beIN 1
18:00 Ana Haber
19:00 İngiltere’den Futbol
20:00 Şampiyonlar Ligi Özel
22:00 beIN Teknik
22:45 Serie A Haftanın Golleri
23:00 beIN Bugün