beIN Sports yayın akışı: 18 Eylül yayın akışında Şampiyonlar Ligi maçı var mı?

beIN Sports günlük yayın akışı bilgileri Google’da trend oldu. Galatasaray Şampiyonlar Lİgi maçı öncesi yayın krizi ardından beIN sports kanalı maçı yayınlayacağını açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından yayın akışı güncellenmemiş olmasına rağmen Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Bein Sports Haber ve Beins Sports 1 yayınlanacağı biliyor.

BEİN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI 18 EYLÜL

17:00 beIN 1

18:00 Ana Haber

19:00 İngiltere’den Futbol

20:00 Şampiyonlar Ligi Özel

22:00 beIN Teknik

22:45 Serie A Haftanın Golleri

23:00 beIN Bugün

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının kanalını Rıdvan Dilmen açıkladı... Rıdvan Dilmen, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maç öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının kanalı da günün en çok merak edilen konularından biriyken Rıdvan Dilmen bu konuda da açıklama yaptı... İlgili Haberi Oku