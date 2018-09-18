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Bein Sports haber frekans ayarları! Bein Sports şifresiz nasıl izlenir?
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Bein Sports haber frekans ayarları! Bein Sports şifresiz nasıl izlenir?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Bein Sports Haber ve Bein Sports 1 kanallarında yayınlanacağının belli olmasının ardından, Bein Sports ayarları merak edilmeye başlandı. İşte, Bein Sports'un Turksat 4a ayarları...

18 Eylül 2018 18:39

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı bu akşam beIN SPORTS Haber’den şifresiz yayınlanacak. Futbol severler ise artık başka bir konu olan, Bein Sports frekans bilgileri merak konusu oldu. Haberimizin içerisinde Bein Sports 4A frekans ayarları, Bein Sport Tivibuda kaçıncı kanalda, Bein Sport Digiturk kaçıncı kanalda sorularını yanıtı yer alıyor.

BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

BEİN SPORTS DİGİTURK’TE KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports Haber, Digiturk’te 83. kanaldan izlenebiliyor.

Not: beIN Sports Haber Tivibu ve D-Smart platformlarında bulunmuyor…

Son güncelleme 18:39 | 18 Eylül 2018
beIN Sports frekans ayarları Şifresiz
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