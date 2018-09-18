Alex’in ‘belalısı’ Hürriyet Güçer futbolu bıraktığını açıkladı

Süper Lig’de Alex denilince akla gelen bir diğer isim olan Hürriyet Güçer futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı… Gaziantepspor, Ankaragücü, Eskişehirspor, Ankaraspor gibi takımlarda forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Güçer Türk futbolunda Alex ile birlikte ilginç bir ikili olmuştu.

Hafızalarda Alex ile girdiği sert ikili mücadelelerle yer eden ve ‘Alex’in belalısı’ olarak bilinen 36 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “10 yaşında başladığım futbol kariyerime iyisiyle kötüsüyle birçok anı sığdırdım.Hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak taşıdığım formanın hakkını vermek için çabaladım.Artık futbola değil ama futbolculuk kariyerime noktayı koyma vakti..Beni yetiştiren ve bana emeği geçen hatalarımdan ders çıkarmamı sağlayan tüm hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim.Tekrardan yeşil çimlerde karşılaşmak dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

‘HER MAÇTA EN AZ 1-2 TANE İZ BIRAKIRDI’

Alex’in daha önce Hürriyet Gücer için yaptığı açıklama: Türkiye’de tanıdığım en gaddar futbolcu Hürriyet. Onun oynadığı takıma karşı oynadığım her maçta vücudumda en az 1-2 tane iz bırakırdı. Onunla girdiğimiz her mücadelenin izleri vücudumda bulunur. Toplamda sadece Hürriyet’in vücudumda bıraktığı 7-8 kalıcı iz bulunuyor.

Türkiye kariyerini noktalayan ve ülkesine dönen Alex’in Hürriyet ile ilişkisi sosyal medyadan devam etti. İkili zaman zaman twitter üzerinden tatlı-sert birbirlerine takılmaya devam etti. İşte o paylaşımlar…