Alanyaspor Trabzonspor maçında görülmemiş olay! Kafalar karıştı…

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor’u 1-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetine imza attı. Karşılaşmada birçok pozisyon üreten Trabzonspor’un kaçırdığı goller kadar konuşulan bir pozisyon daha vardı. Futbol sahalarında şimdiye kadar görülmemiş bu pozisyon, penaltı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Ünal Karaman: ``Eğer büyük takımız diyorsak...`` Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. İlgili Haberi Oku

Geceye damga vuran pozisyonda Aytemiz Alanyaspor’un savunma oyuncusu Georgios Tzavellas, kurtarış yapan kaleci Ufuk Ceylan’ı kutlamak için yanına gitti. Bu sırada Georgios Tzavellas’ın eli, Ufuk Ceylan’ın kontrolündeki topa değdi. Eski hakem Bünyamin Gezer, beIN Sports ekranlarında pozisyon ile ilgili yaptığı yorumda “Tzavellas’ın yaptığına bakar mısınız? Top oyunda… Buyurun… Bunu görsem vallahi de billahi de penaltı çalardım” dedi.

Diğer yorumcular ise Bünyamin Gezer’in bu sözlerine farklı tepkiler verdi. Tümer Metin, “Bravo hocam… Eli iyi yakaladın” derken Mehmet Demirkol “Her dokunmadan penaltı olmaz hocam” ifadelerini kullandı. Demirkol, ‘Hiç böyle bir şey gördün mü sen hayatında? Aferin çok güzel tuttun. Nedir anlamadım yani. Kural bir bilinçlilik hali arıyor ya. Elin doğal hali mi bu?’ diye konuştu.