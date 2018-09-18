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Al Nasr, Alvaro Negredo’yu açıkladı
Beşiktaş

Al Nasr, Alvaro Negredo’yu açıkladı

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'la iki yıllık sözleşme imzaladı.

18 Eylül 2018 17:02

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr, Beşiktaş’ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Mavi-beyazlı ekip haberi resmi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Al Nasr Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, tecrübeli futbolcunun yeni takımında 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Negredo, 2017-2018 sezonu başında transfer olduğu Beşiktaş’ta 48 resmi maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.

Beşiktaş da transferle ilgili bir açıklama yayınlarken, “Futbolcumuz Alvaro Negredo’nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Alvaro Negredo’ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

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Son güncelleme 21:59 | 18 Eylül 2018
al - nasr Alvaro Negredo beşiktaş
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