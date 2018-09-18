Al Nasr, Alvaro Negredo’yu açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr, Beşiktaş’ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Mavi-beyazlı ekip haberi resmi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

تعاقد | ✍ شركة #النصر_لكرة_القدم تتعاقد رسمياً مع المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو @AlvaroNegredo9 قادماً من نادي بيشكتاش التركي في عقدٍ يستمر لمدة موسمين وسيرتدي نيغريدو القميص رقم 11 pic.twitter.com/NB2Hktj4mS — AL NASR FC (@ALNasrSC) 18 Eylül 2018

Al Nasr Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, tecrübeli futbolcunun yeni takımında 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Negredo, 2017-2018 sezonu başında transfer olduğu Beşiktaş’ta 48 resmi maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.

Beşiktaş da transferle ilgili bir açıklama yayınlarken, “Futbolcumuz Alvaro Negredo’nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Alvaro Negredo’ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

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